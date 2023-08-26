الأحد 27 آب 2023
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منتخب السلة يستعد لمباراته الثانية في كأس العالم أمام نيوزيلندا

عرض قوي لـ"صقور الأردن" رغم الخسارة أمام اليونان

لاعب المنتخب الوطني أحمد الدويري يحاول التسجيل بسلة اليونان -(تصوير: عامر الدويك)
لاعب المنتخب الوطني أحمد الدويري يحاول التسجيل بسلة اليونان -(تصوير: عامر الدويك)
 افتتح المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، مشواره في نهائيات كأس العالم لكرة السلة 2023، بالخسارة من المنتخب اليوناني بنتيجة 71-92 (النصف الأول 33-46)، في لقاء جمعها أمس، بصالة “مول أوف آسيا أرينا” بالعاصمة الفلبينية مانيلا، لحساب المجموعة الثالثة.اضافة اعلان
ويستأنف المنتخب الوطني تدريباته اليوم، في صالة “نينوي أكينو”، تحضيرا للمواجهة المنتظرة مع المنتخب النيوزيلندي عند الساعة 11:45 من صباح يوم غد، في صالة “مول أوف آسيا أرينا”، لحساب الجولة الثانية من الدور الأول.
وتقام اليوم، سلسلة من المباريات ضمن الجولة الثانية من المونديال، حيث تلتقي إيطاليا مع جمهورية الدومينيكان عند الساعة 11 صباحا، والفلبين مع أنغولا، عند الساعة 3 عصرا في صالة “سمارت أرانيتا كوليسيوم”، لحساب مباريات المجموعة الأولى، وتلتقي أستراليا مع ألمانيا، عند الساعة 11:30 صباحا، واليابان مع فنلندا في صالة “أوكيناوا أرينا” ضمن مباريات المجموعة الخامسة.
ولحساب مباريات المجموعة الرابعة، تلتقي مونتينيغرو مع مصر، عند الساعة 11:45 صباحا، والمكسيك مع ليتوانيا، عند الساعة 3:30 عصرا، في صالة “مول أوف آسيا أرينا”، فيما تصطدم لبنان مع كندا، عند الساعة 12:45 ظهرا، وفرنسا مع لاتفيا عند الساعة 4:30 عصرا، في صالة “أندونيسيا أرينا” بالعاصمة جاكرتا، ضمن لقاءات المجموعة الثامنة.
اليونان 92 الأردن 71 
بدأ المدير الفني للمنتخب الوطني وسام الصوص، اللقاء معتمدا على سرعات فريدي إبراهيم في تدوير الكرة مع سامي بزيع والمجنس رونديه جيفرسون حول القوس، وبإسناد من زيد عباس وأحمد الدويري تحت السلتين، فيما اعتمد مدرب اليونان ديميتريوس ايتوديس على الخماسي، مايكل لونتزيس وكوستاس بابانيكولا وجورجيوس باباجيانيس وثاناسيس انتيتوكونمبو وتوماس ووكاب.
وجاءت بداية المباراة قوية من جانب لاعبي المنتخب الوطني، الذي أظهر شخصية دفاعية قوية، ليستهل جيفرسون التسجيل من رميتين حرتين وسلة من اختراق هجومي مع سلة لسامي بزيع من المسافة البعيدة وسلة للدويري من المسافة المتوسطة ونقطة من رمية إضافية، فيما سجل ووكاب وجيانوليس سلتين لليونان، ليتقدم “الصقور” سريعا في النتيجة (10-4)، ثم بدأ لاعبو اليونان الدخول في أجواء المباراة وتنويع خيارات التسجيل، لينتهي الربع الأول بتقدمهم (19-14).
واستجمع المنتخب الوطني قواه مع بداية الفترة الثانية، رغم ثلاثية جيانوليس، ليسجل حمارشة رمية حرة مع سلتين للدويري وجيفرسون، قبل أن ترد اليونان بسلتين ثلاثيتين لليفتيريس وباباريتو، ثم عاد بزيع وفريدي وجيفرسون مجددا للتسجيل من مختلف المحاور، ومع تبادل الفريقين عملية التسجيل، كانت السلات الدقيقة لتوماس ووكاب تمنح اليونان أفضلية التقدم في النصف الأول (46-33) بعدما حسم الفترة الثانية لصالحه (27-19).
وارتفع مستوى الإثارة في الفترة الثالثة، التي أمطر فيها لاعبو المنتخب الوطني سلة اليونان بجملة من السلات المتنوعة عبر اللاعبين، زيد عباس وجيفرسون وفريدي وبزيع وشاهر، لينجح بتقليص الفارق في النتيجة الإجمالية إلى 6 نقاط (60-66) بعدما حسم الفترة الثالثة (27-20)، ولم تتبدل الصورة كثيرا في الفترة الرابعة رغم محاولات لاعبو المنتخب الوطني للعودة بالمباراة، إلا أن خبرات لاعبي اليونان منحتهم أفضلية الفوز في النتيجة النهائية للمباراة (92-71) بعدما حسموا الفترة الرابعة لصالحهم (26-11).
وبرز الأميركي رونديه جيفرسون في اللقاء من جانب لاعبي المنتخب الوطني بتسجيله 24 نقطة مع 9 متابعات و3 تمريرات بفاعلية 27، يليه أحمد الدويري بتسجيله 14 نقطة مع 9 متابعات و3 تمريرات وبلوك شوت بفاعلية 18، ثم سامي بزيع بتسجيله 11 نقطة مع متابعة وتمريرتين وسرقتين للكرة بفاعلية 10.
في المقابل، كان جيانوليس لاينتراكيس، المسجل الأبرز لليونان بـ19 نقطة مع 3 تمريرات حاسمة وسرقتين للكرة بفاعلية 16، يليه نيكوس روجكافوبولوس بتسجيله 10 نقاط مع 7 متابعات وتمريرة وسرقتين للكرة بفاعلية 17، ثم توماس ووكاب بتسجيله 13 نقطة مع متابعتين و7 تمريرات بفاعلية 16، ليتم اختياره أفضل لاعب في المباراة وفقا للمراقبين.
وبلغة الأرقام، بلغت نسبة التسجيل العام للمنتخب الوطني 41 % (23 من 56) مقابل 51 % لليونان (35 من 68)، وقام المنتخب الوطني بإجمالي 31 متابعة (20 دفاعية و11 هجومية)، مقابل 42 متابعة لليونان (25 دفاعية و17 هجومية)، وقام “الصقور” بإجمالي 5 سرقات للكرة مقابل 9 لليونان، و17 تمريرة حاسمة مقابل 24، مع ارتكاب لاعبي المنتخب الوطني 14 حالة “تيرن أوفر” مقابل 11 لليونان.
وسجل المنتخب الوطني، 8 نقاط من استثمار حالات “التيرن أوفر” مقابل 16 لليونان، و10 مقابل 9 من الفاست بريك و6 مقابل 15 من الفرصة الثانية، فيما ظهرت فاعلية دكة بدلاء اليونان خلال المباراة بمساهمتها في تسجيل 49 نقطة مقابل 6 نقاط فقط جاءت من “بنش” المنتخب الوطني.   
الصوص: النتيجة لا تعكس الأداء
وأكد المدير الفني للمنتخب الوطني وسام الصوص خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، أن النتيجة الرقمية لا تعبر عن الأداء الحقيقي والجهد المبذول، مشيرا: “دخلنا في الأخطاء الشخصية المبكرة على رونديه جيفرسون، وتراجعنا على نحو غير مبرر في الفترة الأخيرة، ولم تظهر فاعلية دكة البدلاء بالشكل المطلوب، وهذه العوامل ساهمت مجتمعة في خسارتنا لمباراتنا الأولى”. 
وتابع: “فخور بقتالية اللاعبين، عملنا ضمن الخطة وكانت نسبنا جيدة في التسجيل، رسالتي الأولى للاعبين بعد نهاية المباراة، تأكيد امتلاكنا عديد الأهداف في المونديال، علينا أن نطوي صفحة اليونان والتحضير جيدا لمواجهة نيوزيلندا”. 
كما تواجد المجنس رونديه جيفرسون في المؤتمر الصحفي إلى جانب الصوص، مؤكدا ضرورة التركيز في المباريات المقبلة وخوض كل مباراة بتفاصيلها، مستطردا: “المستوى مرتفع هنا، حاولنا الفوز لكننا فشلنا بذلك، وقدمنا مباراة كبيرة”.
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