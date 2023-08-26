الأحد 27 آب 2023
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"صقور الأردن" يستهل مشواره المونديالي بالخسارة من اليونان

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منتخب السلة
  استهل المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، مشواره في نهائيات كأس العالم لكرة السلة 2023 بالخسارة من المنتخب اليوناني – المصنف التاسع عالميا – بنتيجة 71-92 (النصف الأول 33-46)، في لقاء جمعها اليوم بصالة "مول أوف آسيا أرينا" بالعاصمة الفلبينية مانيلا، لحساب أولى مباريات المجموعة الثالثة.اضافة اعلان
وبدأ المدير الفني للمنتخب الوطني وسام الصوص اللقاء معتمدا على سرعات فريدي إبراهيم في تدوير الكرة مع سامي بزيع والمجنس رونديه جيفرسون حول القوس، وبإسناد من زيد عباس وأحمد الدويري تحت السلتين، فيما اعتمد مدرب اليونان ديميتريوس ايتوديس على الخماسي، مايكل لونتزيس وكوستاس بابانيكولا وجورجيوس باباجيانيس وثاناسيس انتيتوكونمبو وتوماس ووكاب.
وجاءت بداية المباراة قوية من جانب لاعبي المنتخب الوطني، الذي أظهر شخصية دفاعية قوية، ليستهل جيفرسون التسجيل من رميتين حرتين وسلة من اختراق هجومي مع سلة لسامي بزيع من المسافة البعيدة وسلة للدويري من المسافة المتوسطة ونقطة من رمية إضافية، فيما كان ووكاب وجيانوليس يسجلان سلتين لليونان، ليتقدم "الصقور" سريعا في النتيجة (10-4)، ثم بدأ لاعبو اليونان الدخول في أجواء المباراة وتنويع خيارات التسجيل، لينتهي الربع الأول بتقدمهم (19-14).
واستجمع المنتخب الوطني قواه مع بداية الفترة الثانية رغم ثلاثية جيانوليس، ليسجل حمارشة رمية حرة مع سلتين للدويري وجيفرسون، قبل أن ترد اليونان بسلتين ثلاثيتين لليفتيريس وباباريتو، ثم عاد بزيع وفريدي وجيفرسون مجددا للتسجيل من مختلف المحاور، ومع تبادل الفريقين عملية التسجيل، كانت السلات الدقيقة لتوماس ووكاب تمنح اليونان أفضلية التقدم في النصف الأول (46-33) بعدما حسم الفترة الثانية لصالحه (27-19).
وارتفع مستوى الإثارة في الفترة الثالثة، التي أمطر فيها لاعبي المنتخب الوطني سلة اليونان بجملة من السلات المتنوعة عبر اللاعبين، زيد عباس وجيفرسون وفريدي وبزيع وشاهر، لينجح بتقليص الفارق في النتيجة الإجمالية إلى 6 نقاط (60-66) بعدما حسم الفترة الثالثة (27-20)، ولم تتبدل الصورة كثيرا في الفترة الرابعة رغم محاولات لاعبي المنتخب الوطني للعودة بالمباراة، إلا أن خبرات لاعبي اليونان منحتهم أفضلية الفوز في النتيجة النهائية للمباراة (92-71) بعدما حسموا الفترة الرابعة (26-11).
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