عيرا يخسر أمام دار كليب البحريني في افتتاح "طائرة" الأندية العربية

مصطفى بالو

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تعرض فريق عيرا أمس، إلى الخسارة أمام دار كليب البحريني بنتيجة 0-3، بواقع 15-25، 19-25، و20-25، في مستهل مشواره بمنافسات بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة بنسختها الثانية والأربعين.ويبحث عيرا عن التعويض أمام مصافي الشمال العراقي عند الساعة 7 في صالة قصر الرياضة اليوم، ضمن منافسات المجموعة الثانية، فيما استمر لقاء شباب الحسين مع الأهلي بنغازي، في صالة الأميرة سمية حتى ساعة متأخرة من أمس، وسيخوض لقاءه الثاني أمام النجمة البحريني اليوم، عند الساعة 7 في صالة الأميرة سمية.ورحبت رئيسة اتحاد الكرة الطائرة سمو الأميرة آية بنت فيصل، بالوفود العربية المشاركة في البطولة، في كلمتها عبر منصات التواصل الاجتماعي للاتحاد، متمنية مساهمة البطولة في رفع المستوى الفني للمشاركين، وطيب الاقامة للوفود العربية في الأردن، كما شكرت الاتحاد العربي للكرة الطائرة على ثقته باتحاد اللعبة المحلي، مقدرة جهود مجلس إدارته واللجان العاملة لانجاح استضافة البطولة.وجاءت فقرات حفل افتتاح البطولة الذي حضرته الأمين العام للجنة الأولمبية رنا السعيد، بسيطة ومعبرة، حيث وقف الحضور دقيقة صمت على أرواح شهداء القوات المسلحة الأردنية وشهداء عدوان الاحتلال الغاشم على قطاع غزة، وتم عزف السلام الملكي من قبل موسيقات القوات المسلحة، فور وصول راعي الافتتاح القنصل الأردني في هنجاريا زيد نفاع.وقدم رئيس اللجنة المنظة العليا د. يوسف داوود، التهنئة بمناسبة اليوبيل الفضي على تسلم جلالة الملك عبدلله الثاني سلطاته الدستورية، وأكد على أهمية استضافة البطولة في عمان، مرحبا بالضيوف في بلدهم الثاني ومتمنيا التوفيق لجميع الفرق المشاركة، ومشيدا بتطور الكرة الطائرة المحلية وفق جهود رئيسة الاتحاد سمو الأميرة آية، ونائبها جهاد قطيشات.وقدم قائد شباب الحسين خالد أبو مشرف قسم البطولة نيابة عن لاعبي الفرق المشاركة، وأعلن راعي البطولة م. زيد نفاع افتتاح البطولة رسميا، وقدمت موسيقي القوات.احتاج فريق عيرا بعضا من الوقت للدخول في أجواء المباراة، فيما كثف دار كليب هجومه مركزا على الطرفين، ما منحه التقدم 6-3، في الوقت الذي عمد معد فريق عيرا يعقوب القهوجي إلى استنهاض همم رفاقه، منوعا بالهجوم نحو أيادي المحترفين الكوبي يوندري والروسي ماكوف وراشد العلون، والعودة إلى محمد جمال من منتصف الشبكة، إلا أن دار كليب تميز بحوائط صده القوية، وترابط خطوطه تحت الشبكة، حتى أنهى الشوط الأول لصالحه 25-15.وارتفع مؤشر أداء عيرا في الشوط الثاني، معلنا التكافؤ الذي فرض الحوار نقطة بنقطة، والتعادل 8-8، خصوصا مع تفعيل المحترف الروسي يوندري في الهجوم بالمركز 6، وقابله أحمد العواملة والكوبي يوندري من الأطراف، إلا أن دار كليب سرعان ما أعاد تنظيم أوراقه، وعاد بالهجوم الساحق والسريع موسعا الفارق 18-12، وأنهى الشوط الثاني لصالحه بنتيحة 25-19.وتأثر عيرا بفقدان خدمات محترفه الكوبي يوندري بسب الإصابة في بداية الشوط الثالث، وأشرك بدلا منه عبادة فخري، وغاب التركيز عن لاعبي عيرا، وفقد توازنه رغم اجتهادات المعد القهوجي، واللاعبين عبادة فخري وراشد العلوان ومحمد جمال والروسي ماكوف وخالد هلال، إلا أن دار كليب واصل تماسكه وهجومه السريع والخاطف، وكشف حوائط صد والملعب الخلفي لعيرا، وتقدم 11-5، ورغم محاولات التقليص من عيرا 13-17، إلا أن دار كليب أنهى الشوط الثالث بنتيجة 25-20 والمباراة بنتيجة 3-0.وشهدت مباريات اليوم الأول، فوز السيب العُماني على النجمة البحريني بنتيجة 3-2، بواقع 25-22، 25-15، 21-15، 23-25، و15-12، والشرطة القطري على برقان الكويتي بنتيجة 3-0، بواقع 25-18، 25-21، و25-16.وتتجدد المنافسة اليوم بإقامة 6 مباريات، حيث يلتقي دار كليب البحريني مع برقان الكويتي عند الساعة 1 في صالة قصر الرياضة، وبالتوقيت ذاته يلتقي السيب العُماني مع قطر القطري في صالة الأميرة سمية، والأهلي بنغازي مع كاظمة الكويتي عند الساعة 4 في صالة قصر الرياضة، وبالتوقيت ذاته يلتقي الشرطة القطري مع السويحلي في صالة الأميرة سمية، ويلعب عيرا مع مصافي الشمال العراقي عند الساعة 7 في صالة قصر الرياضة، وبالتوقيت ذاته يلعب شباب الحسين مع النجمة البحريني في صالة الأميرة سمية.