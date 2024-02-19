عيرا يرحب بدار كليب البحريني وشباب الحسين على موعد مع الأهلي بنغازي الليبي

مصطفى بالو

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ينطلق قطار النسخة 42 من منافسات بطولة الأندية العربية لكرة الطائرة اليوم، بإقامة 6 مباريات.ويرحب عيرا بنظيره دار كليب البحريني عند الساعة الرابعة في صالة قصر الرياضة، فيما يلاقي شباب الحسين فريق الأهلي بنغازي الليبي عند الساعة السابعة في صالة الأميرة سمية، ويسبقها حفل افتتاح البطولة الرسمي عند الساعة السادسة في صالة قصر الرياضة، برعاية القنصل الأردني في هنجاريا زيد نفاع.وأكد نائب رئيسة اتحاد الكرة الطائرة جهاد قطيشات، أن الاتحاد راعى أن يكون حفل الافتتاح بسيطا ومعبرا، يخلو من مظاهر الاحتفال تضامنا مع الأهل في غزة، مشيرا إلى أن الحفل سيشتمل على طابور عرض الفرق المشاركة، إلى جانب معزوفات ترحيبية بالأشقاء العرب لموسيقات الأمن العام، وكلمة الاتحاد العربي، وكلمة اتحاد اللعبة المحلي، وقسم البطولة وإعلان الافتتاح الرسمي من قبل راعي البطولة.وتابع: "سعداء جدا بلم شمل الشباب العربي في محفل تنافسي يعد الأهم على أجندة الاتحاد العربي للكرة الطائرة، ولعل تصريحات رؤساء وفود الأندية العربية، سواء بتوقعات نجاح الاستضافة، أو قوة المنافسة والإعلان عن طموحاتها التنافسية، يبشر بنسخة أردنية استثنائية في الجانبين التظيمي والفني، ونعمل في اتحاد الكرة الطائرة بروح الفريق من كافة اللجان الإدارية والفنية، وفق توجيهات رئيسة الاتحاد سمو الأميرة آية بنت الفيصل، بحثا عن النجاح اللافت، ونتمنى لممثلي اللعبة شباب الحسين وعيرا، تقديم مستويات رائعة والمنافسة بقوة على المراكز الأولى، بما يليق بمستوى وحضور الكرة الطائرة الأردنية، ونشكر الشريك الرسمي مدارس التربية الريادية ممثلة بمديرها د. يوسف داوود، وجميع الداعمين الذين لم يبخلوا في تقديم كل ما يلزم لانجاح البطولة".ويبحث ممثلا الكرة الطائرة الأردنية شباب الحسين (بطل الثلاثية المحلية)، وعيرا (وصيف الدوري المحلي وكأس الأردن)، عن تدشين مشاركتهما بالبداية الأردنية القوية في البطولة، واستهلال مشوارهما بالفوز الذي يعطيهما دفعة معنوية قوية، وصياغة رسالة تنافسية إلى الأندية العربية المدمجة بالنجوم والجاهزية المثالية، والقادمة من دوريات بلادها بأفضلية المنافسة الاحتكاكية، على خلاف معاناة شباب الحسين وعيرا من هذا الجانب، لتأخر انطلاق المسابقات المحلية لأندية المحترفين إلى آيار (مايو) المقبل.ويبحث شباب الحسين عن تغيير الصورة التي ظهر عليها، خلال مشاركته في بطولة غرب آسيا التي أقيمت في عُمان، واحتلاله المركز العاشر، حيث المدير الفني للفريق وليد العسود بالكثير من الملاحظات التي دونها في كراسته الفنية من مباريات غرب آسيا، وعمد على علاجها في عمان قبيل انطلاق المنافسات العربية.ويذكر أن شباب الحسين يضم نخبة من اللاعبين المحليين والمحترفين وهم خالد أبو مشرف، أحمد العمري، إياد ماضي، محمود عبدالعزيز، حسن أبو مشرف، ياسر مجاهد، مهند جروان، صالح الطهراوي، إبراهيم العطلة، أيهم خنفر، محمود النقيب، إبراهيم أمين، والمحترفين الغاني إبراهيم عبد الحميد، والمحترف البيلاروسي باجيف الذي تعاقد معه خلفا للكاميروني مايوا بيلو.وعلى الجانب الآخر، يظهر فريق عيرا بطموحه الكبير، وفقا لاجتهادات مدربه القدير إياد توفيق، ولاعبيه الذي يشكلون مزيجا من الخبرة والشباب، وعزز صفوفه بمحترفين وفق ترشيحات المدرب، وبذل مجلس إدارة النادي جهودا كبيرة لاستقطاب الداعمين لمشاركته في هذه البطولة، والتي وجه فيها بوصلة طموحاته نحو المربع الذهبي باعتبارها الخطوة الأهم، ومطاردا طموحه خطوة بخطوة بدواع تنافسية كبيرة.ويضم فريق عيرا في هذه البطولة، عبادة فخري، يعقوب القهوجي، راشد العلوان، خالد هلال، إياد المحاسنة، محمد جمال، محمد شاكر، عمر الكايدي، بشار المحارمة، محمد دقماق، أحمد العواملة، والمحترفين يوندير وماكوف.واكتمل عقد الفرق المشاركة بالبطولة يوم أول من أمس، وباشرت تدريباتها الاستعدادية، في الوقت الذي وصلت فيه طواقم البطولة ولجانها العاملة، والتي حفظيت بحفاوة الاستقبال من قبل أعضاء مجلس الإدارة واللجان المعنية، وجرى الاجتماع الفني للبطولة يوم أمس، برئاسة اللجنة الفنية في الاتحاد العربي، ولجنة الاحتكام وممثلي الفرق المشاركة، وتم التأكيد فيه على لوائح وتعليمات البطولة، والتأكد من أهلية اللاعبين، وتثبيت الزي الرسمي والاحتياطي لجميع الفرق المشاركة.ويلتقي في اليوم الأول من بطولة الأندية العربية، الشرطة القطري مع برقان الكويتي عند الساعة الواحدة في صالة قصر الرياضة، وبذات التوقيت يلتقي السيب العُماني مع النجمعة البحريني في صالة الأميرة سمية، ويتواجه قطر القطري مع كاظمة الكويتي عند الساعة الرابعة في صالة الأميرة سمية، ويلعب السويحلي الليبي مع مصافي الشمال العراقي عند الساعة السابعة مساء في صالة قصر الرياضة.