الإثنين 29 نيسان 2024
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اتحاد الكرة يعقد ورشة عمل خاصة بإنشاء وصيانة الملاعب

الاتحاد يعقد ورشة عمل خاصة بإنشاء وصيانة الملاعب
جانب من ورشة العمل
عمان - الغد - عقد اتحاد كرة القدم وبالتعاون مع وزارة الشباب يوم أمس ، ورشة عمل خاصة بإنشاء وصيانة واستدامة ملاعب العشب الطبيعي والصناعي.اضافة اعلان
وحاضر بورشة العمل ممثل شركة دومو جراس البلجيكية، بحضور مشاركين من الاتحاد ووزارة الشباب وأمانة عمان الكبرى، إلى جانب بعض المؤسسات الخاصة التي تهتم بإنشاء وصيانة الملاعب.
واشتملت الورشة على شرح كافة التفاصيل فيما يخص إنشاء وصيانة الملاعب واستدامتها، وخصائص التكنولوجيا بالعشب الهجين (طبيعي واصطناعي) الذي تم استحداثه واستخدامه ببعض الدول.
وتأتي ورشة العمل في إطار حرص اتحاد الكرة ، على اطلاع المعنيين على طرق صيانة الملاعب وديمومتها، وإدخال أحدث تكنولوجيا استخدام العشب الطبيعي والصناعي "الهجين" وإمكانية تطبيقها في بعض الملاعب مستقبلا، إلى جانب وتطوير الخبرات والاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال.
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