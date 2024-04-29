الإثنين 29 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"حدائق الحسين" تحتضن سباق ماراثون الأطفال الجمعة

حدائق الملك الحسين
حدائق الملك الحسين
  أكملت الجمعية الأردنية للماراثونات، تحضيراتها لإقامة فعاليات سباق الأطفال، والمقرر صباح يوم الجمعة المقبل، في حدائق الحسين بعمان.
ويعد السباق صورة مصغرة عن ألتراماراثون البحر الميت الذي أقيم يوم الجمعة الماضي.اضافة اعلان
وتسعى الجمعية، إلى إقامة السباق في أفضل صورة، من خلال توفير عناصر الراحة والأمان للمشاركين، وتأمين المساعدات على الطريق، والمتطوعين، ومحطات مياه، وسيارات إسعاف لضمان توفير الدعم والرعاية اللازمة، لتشجيع الأطفال ودعمهم.
ويشارك في السباق الأطفال أصحاب الفئات العمرية من 6 إلى 14 عاماً، ويسمح للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات، بالمشاركة مع أولياء أمورهم، من دون أن يتنافسوا على المراكز، حيث تؤكد الجمعية الأردنية للماراثونات، أن هذا السباق الخاص بالأطفال سيعزز مفهوم التنافس والتحدي، إلى جانب زرع عادات صحية منذ الصغر.
وتندرج السباقات التي تشرف عليها الجمعية، ضمن برنامج نشاطات الجمعية الهادفة إلى خدمة المجتمع الأردني، والتي دأبت عليها لرفع الوعي المجتمعي بأهمية رياضة الجري، وتقديم الدعم للمؤسسات الخيرية المختلفة، وضرورة اتباع نظام حياة صحي أفضل، وتعزيز مكانة الأردن على خريطة الأحداث الرياضية العالمية والترويج له رياضياً وسياحياً.
وبينت الجمعية، أنه بإمكان جميع الراغبين بالمشاركة التسجيل، حيث إن الجمعية الأردنية للماراثونات مستمرة في طلبات التسجيل في مكتب الجمعية بالشميساني، من الساعة الـ 10 صباحاً وحتى الساعة 7 مساء.
كما يمكن التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للجمعية www.runjordan.com ولغاية يوم بعد غد.
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