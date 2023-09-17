الأحد 17 أيلول 2023
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أورنج الأردن تحتفل بتخريج "أبطال التغيير" من أكاديمية البرمجة ومختبر التصنيع الرقمي في العقبة

Orange
من المصدر
"أبطال التغيير في العقبة"، بهذه العبارة احتفلت أورنج الأردن والاتحاد الأوروبي بتخريج دفعة جديدة من مختبر التصنيع الرقمي وأكاديمية البرمجة في العقبة، تحت رعاية وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، معالي السيد أحمد الهناندة، وبحضور السيد رمزي الكباريتي، مفوض الشباب والرياضة مندوباً عن رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة معالي السيد نايف الفايز، النائب عبيد ياسين، وعطوفة السيد سلطان حسّان نائباً عن محافظ العقبة الدكتور خالد الحجاج، الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، فيليب منصور وعدد من مدراء الشركة التنفيذيين، وذلك ضمن مشروع "مساحة الابتكار"، وهو برنامج مدته ثلاث سنوات تنفذه أورنج الأردن مع شريكها في التمويل، الاتحاد الأوروبي، ﻣﻦ ﺧﻼل برنامج الابتكار من أجل نمو المشاريع وفرص العمل "ابتكار الأردن"، من أجل التمكين الرقمي وتعزيز ثقافة الابتكار على نطاق واسع.اضافة اعلان

ويأتي التخريج لبرنامج المختبر والأكاديمية التي توسّعت أورنج فيها من أجل إيصال الموارد والمعرفة الرقمية للشباب والشابات في مختلف المحافظات، لا سيما تلك التي ترتفع فيها نسبة الشباب من أجل تمكينهم وتزويدهم بالأدوات اللازمة لسوق العمل والريادة وتوجيههم في طريقهم نحو الريادة.

وتخرّج من المختبر في العقبة 173 متدرباً، بعد أن طوّروا نماذجهم الأولية باستخدام معدّات وأجهزة التصنيع الرقمي بما فيها تصميم ثلاثي الأبعاد، طباعة ثلاثية الأبعاد، قطع بالليزر، تحكم رقمي بالحاسوب (CNC)، دوائر مطبوعة (PCB)، برمجة وإلكترونيات.

أما أكاديمية البرمجة، التي حققت نسبة تشغيل بلغت 80% بين خريجيها في المحافظات، فقد خرّجت فوجين في العقبة بمجموع 50 طالباً وبنسبة إناث تزيد على 50%، بعد تدريب مكثف استمرّ 6 أشهر على لغات البرمجة المطلوبة والمهارات الوظيفية والشخصية وفن حل المشكلات وغيرها وثمّ التدريب العملي لمدة شهر في إحدى الشركات التكنولوجية، مما ساهم بتغيير حياة الشباب من خلال حصولهم على فرص وظيفية وكذلك إنشاء أعمالهم الخاصة.

وتأتي البرامج الرقمية في محافظة العقبة بالتعاون مع شركاء أورنج، خاصة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة التي حرصت على دعم وإنجاح هذه البرامج لما لها من دور في تهيئة شباب المحافظة وتمكينهم بما يتوافق مع أهم المتطلبات العملية والرقمية.

وهنّا الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، فيليب منصور، خريجي برامج أورنج الرقمية والريادية المجانية، معبّراً عن سعادته بالتواجد في العقبة لدعم شباب وشابات المحافظة وتقدير رحلتهم وجهودهم في مختبر التصنيع الرقمي وأكاديمية البرمجة من أجل الاستعداد لسوق العمل بالمهارات المطلوبة وإطلاق مشاريع ذات إمكانات استثمارية بالاعتماد على التكنولوجيا.

وبيّن منصور: "كمزوّد رقمي رائد ومسؤول، حرصت أورنج على توسعة نطاق برامجها، بالتماشي مع احتياجات السوق وهذا في غاية الأهمية للشباب في العقبة وللمساهمة في نمو الاقتصاد الرقمي وثقافة الابتكار في المملكة بأكملها، وأودّ أن أشكر الاتحاد الأوروبي وشركاءنا جميعاً على دورهم وإيمانهم بهذه البرامج وتأثيرها في العقبة التي تعتبر مركزاً تجارياً وسياحياً هاماً يرفد الاقتصاد الأردني".

يعمل مشروع "مساحة الابتكار" المموّل من الاتحاد الأوروبي على توسيع نطاق مشاريع أورنج الرقمية لتشمل إنشاء 9 مراكز مجتمعية رقمية، 5 أكاديميات برمجة جديدة، و5 مختبرات تصنيع، و8 مسرّعات نمو للشركات الناشئة وحاضنات للأعمال، فضلاً عن ملتقى الابتكار في قرية أورنج الرقمية بعمّان.

وتعد هذه المبادرة مشروعاً رائداً على مستوى الأردن ووجهة تجمع كل ما يلزم للإبداع الرقمي والدعم الريادي، حيث ستعمل على تعريف المزيد من الشباب على الثقافة الرقمية وتطوير مهاراتهم الرقمية، بالإضافة إلى رعاية قطاع الريادة من خلال تحديد الفرص الهامة التي من شأنها تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي.

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