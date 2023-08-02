الأربعاء 02 آب 2023
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فندق إنتركونتيننتال الأردن يُرحّب بتعيين زيد المشيني مديرًا جديدًا للفندق

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المدير الجديد
يسر فندق إنتركونتيننتال الأردن الإعلان عن تعيين زيد المشيني كمدير جديد
للفندق.
بفضل خبرته الواسعة في صناعة الضيافة، يجلب المشيني منظورًا جديدًا وقيادة مبتكرة إلى أحد أفخم الفنادق في البلاد.اضافة اعلان

بدأ السيد المشيني مسيرته في قطاع الضيافة منذ أكثر من 16عاماً ، ومنذ ذلك الحين، اكتسب سمعة ملحوظة بفضل التميّز في الخدمة ورضا الضيوف. لقد حقق شغفه بتوفير تجارب لا مثيل لها والتزامه بتجاوز التوقعات له العديد من الإشادات في الصناعة.
"يسعدنا أن نرحب بزيد المشيني كمدير جديد للفندق";، صرّح جان كايسر، المدير العام للفندق.

"إن سجله الحافل في صناعة الضيافة، بالإضافة إلى قيادته الرؤية والتزامه بتقديم تجارب استثنائية للضيوف، يجعله المرشح المثالي لقيادة ممتلكاتنا الراقية".

قبل انضمامه لفندق إنتركونتيننتال الأردن، شغل المشيني عدة مناصب تنفيذية في فنادق معروفة، سواء داخل البلاد أو في الخارج، أخرها كراون بلازا وهوليداي ان الكويت الثريا سيتي. ستعزز خلفيته الواسعة في إدارة الممتلكات الفاخرة بلا شك مكانة الفندق كوجهة مفضلة للمسافرين الذين يبحثون عن الفخامة.

"أنا مكرس لتولي دور مدير فندق إنتركونتيننتال الأردن،"  أعرب زيد المشيني. ;لقد رُبط هذا الفندق منذ زمن بالتطور والضيافة المتميزة، وأنا متحمس للتعاون مع الفريق الموهوب هنا للحفاظ على هذه المعايير ورفعها إلى مستوى أعلى".

في منصبه الجديد، سيشرف المشيني على جميع العمليات الفندقية، مركزًا على تحسين تجربة النزلاء، وتطوير العروض الغذائية المتميزة، وتعزيز ثقافة التركيز على الضيف في جميع أنحاء الفندق.

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