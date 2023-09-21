كيا الأردن توقع اتفاقيّة تعاون مشترك مع مؤسسة التدريب المهني للتدريب والتشغيل

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وقد جاءت هذه الشراكة بموجب الاتفاقية التي وقعتها مؤخراً من جانب شركة كيا الأردن، رئيسها التنفيذي، محمد عليّان، فيما وقعها من جانب مؤسسة التدريب المهني، مديرها العام، أحمد الغرايبة.وفي إطار الشراكة، ستوفر شركة كيا الأردن في "كيا تاون" فرص التدريب لطلاب مؤسسة التدريب المهني ضمن مجالات صيانة المركبات وقطع الغيار، لأكسابهم المعرفة والمهارة والخبرة التي تمكنهم من دخول سوق العمل من باب قطاع تجارة المركبات وما يتعلق بها من خدمات.وفي تعليق له على هذا الشأن، قال عليّان: "حريصون على تقديم سبل التعاون المشترك مع المؤسسات الشبابية لضمان استدامة برامجها وخدماتها التي تخدم مبدأ التعليم والتدريب من أجل التشغيل، وتلك التي تستهدف توجيه الشباب بعد إعدادهم لمسارات مهنية لا تزال تحتاج للكفاءات المدربة تدريباً عالياً، وهو ما يضمن دعم مسار النمو والتقدم ضمن هذه المسارات، وعلى المستوى الفردي والوطني، الأمر المنبثق من استراتيجيتنا للمسؤولية المؤسسية المجتمعية التي نركز من خلالها على الاستثمار في الشباب ليصبحوا أعضاء فاعلين.ومن جانبه، قال الغرايبة: أنّ استراتيجية المؤسّسة للأعوام 2022-2025 ترتكز على الشراكة الكاملة والحقيقية مع القطاع الخاص، وأتمتة المنظومة التدريبية، بما يتوافق مع التكنولوجيا الحديثة ومهارات المستقبل وخصوصا في مجال صيانة المركبات الذي يعتبر من القطاعات التنموية ذات الأهمية الكبيرة في الاقتصاد الأردنيلافتاً لاستحداث مركز التميز الأردني الألماني في القويسمة للتدريب على السيارات الكهربائية والهايبرد، وأهمية الدور التنموي الهام لقطاع السيارات، مشيراً لأهمية تطوير المهارات الحياتية والرقمية للمتدربين للمنافسة بالفرص المتاحة بأسواق العمل المحلية والدولية.وأوضح المهندس الغرايبة على أهمية العلاقة بين مؤسّسة التدريب المهني والشركة الوطنية العربية للسيارات – كيا الأردن في مجال تصميم البرامج التدريبية وتدريب متدربين المؤسسة في مجالات صيانة المركبات وقطع الغيار وبما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والانفتاح على الأسواق العالمية في مجالات صيانة السيارات الكهربائية والهجينة.وتعتبر كيا تاون الأردن أكبر معرض حول العالم والتي تقدم خدمات اصلاح السيارات ومبيع قطع الغيار والسيارات لعملائها