345 مليون يورو غرامة بحق منصة "تيك توك" في أوروبا

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فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، غرامة مالية تصل إلى 345 مليون يورو على شبكة التواصل الاجتماعي "تيك توك" لانتهاكها النظام الأوروبي العام لحماية البيانات خلال تعاملها مع بيانات تتعلق بقاصرين.وبحسب ما نقلته شبكة يورونيوز الأوروبية، سيتعين على شركة "تيك توك" دفع "غرامات إدارية يبلغ مجموعها 345 مليون يورو" وإخضاع عملياتها للامتثال خلال ثلاثة أشهر، على ما أعلنت في بيان اللجنة الأيرلندية لحماية البيانات بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي.وكانت اللجنة الأيرلندية لحماية البيانات قد فتحت في أيلول 2021 تحقيقا في أنشطة شركة "تيك توك" التابعة لشركة "بايت دانس" الصينية والتي تضم 150 مليون حساب داخل الولايات المتحدة و134 مليونا في الاتحاد الأوروبي.وتتعلق الانتهاكات بالفترة الممتدة من 31 تموز 2020 حتى 31 كانون الأول من العام نفسه.ولفتت اللجنة الأيرلندية في قرارها إلى أن إنشاء حسابات لأطفال على هذه المنصة يتم بطريقة تكون فيها الحسابات عامة بشكل تلقائي.وتتعلق مشاكل أخرى بميزة "ربط حسابات العائلة" التي تسمح بربط حساب المراهق بحساب ولي أمره. لكن وفقا للقرار، لم تتحقق الشركة بشكل خاص مما إذا كان حساب ولي الأمر هو بالفعل لولي أمر الطفل المعني.وتتمتع اللجنة الأيرلندية لحماية البيانات بسلطة التصرف نيابة عن الاتحاد الأوروبي لأن المقر الرئيسي لشركة "تيك توك" في أوروبا يقع في أيرلندا.