الأربعاء 15 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

2 مليون مواطن بلا سينعزلون عن العالم الخارجي

غزة بلا خدمات الاتصالات والانترنت بعد ساعات

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غزة بلا انترنت

قالت شركة الاتصالات الفلسطينية " بالتل " اليوم ان خدمات الاتصالات والانترنت ستتوقف كليا عن العمل في،قطاع غزة خلال الساعات المقبلة لتعزل اكثر من 2 مليون نسمة عن العالم الخارجي.

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وأكدت الشركة التي تقدم خدمات الاتصالات الأرضية والخلوية في القطاع بان توقف الخدمات ياتي كنتيجة حتمية لنفاذ الوقود الذي يعتبر المغذي والمشغل لشبكات وابراج الاتصالات التي تتعرض جزء منها في الأصل للدمار بفعل القصف الاسرائيلي المستمر على القطاع منذ أكثر من أربعين يوما.

وأشارت الى أن الخدمة تعمل الآن بالاعتماد على ما تبقى من كافة المولدات المشغلة في ابراج الاتصالات ولكن هذه الطاقة هي على وشك النفاذ وبالتالي، ستتوقف الخدمة كليا عن العمل ما يجعل القطاع مغزولا عن العالم ويزيد صعوبة الحياة على السكان وخصوصا في مجال تسهيل خدمات الاغاثة والاسعاف في عدوان الاسرائيلي الهمجي الذي دمر كل مظاهر الحياة في غزة واستهدف المستشفيات والمدنيين الذين فقدوا نحو 12 شهيدا حتى اليوم اكثرهم من الأطفال والسيدات.

وقام الاحتلال متذ بداية العدوان على غزة يوم السابع من الشهر الماضي متعمدا بقطع خدمات الاتصالات والانترنت عن غزة ثلاث مرات عندما استهدف المسارات الدولية التي تربط شبكات الاتصالات بالعالم الخارجي

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