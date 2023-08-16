الأربعاء 16 آب 2023
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مطار الملكة علياء: أكثر من مليون مسافر الشهر الماضي

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مطار الملكة علياء الدولي (من المصدر)
أعلنت "مجموعة المطار الدولي" أنّ مطار الملكة علياء الدولي استقبل 5,380,426 مسافرًا حتّى شهر تموز من عام 2023، مسجلًا نموًا نسبته %28.2 مقارنة بإحصائيات عام 2022. وفيما يتعلق بحركة الطائرات، استقبل المطار أيضًا 45,402 حركة، بزيادة نسبتها%16.7  مقارنة بالأعداد المسجلة خلال الفترة ذاتها من عام 2022. اضافة اعلان
أمّا بالنسبة لحركة الشحن الجوي منذ بداية العام، فقد تعامل المطار مع 36,360  طنًا، مما يُشكّل نموًا نسبته %5.8 مقارنةً بعام 2022.
وفي شهر تموز، استقبل المطار 1,029,818 مسافرًا، بارتفاع نسبته 8.6% مقارنةً بإحصائيات عام 2022. وفيما يتعلق بحركة الطائرات، شهد المطار8,147  حركة، مُسجلًا بذلك ارتفاعًا بنسبة 10.7% مقارنة بعام 2022، في حين بلغت حركة الشحن الجوي5,242  طنًا، مُسجلة بذلك ارتفاعًا بنسبة0.4 % مقارنةً بإحصائيات عام 2022.
وبهذه المناسبة، قال نيكولا كلود، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة المطار الدولي": "تعزّزت نتائج الحركة الجوية خلال شهر تموز بفضل توسيعنا لشبكات شركات الطيران والوجهات، فضلًا عن العطلة الصيفية، وموسم الحج، وعطلة عيد الأضحى؛ إذ ساهمت هذه المناسبات التي تتميز باجتماع العائلة والقدوم إلى الأردن أو السفر خارجه لقضاء الإجازات بشكلٍ كبير في نتائج الحركة الجوية الشهرية القادمة والمُغادرة. واستكمالًا لرحلتنا، نُلزِم أنفسنا باستدامة توفير رحلات سلسة وتجربة مرحِّبة يشعر خلالها مسافرو البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم كأنّهم في بيوتهم".
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