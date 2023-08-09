الأربعاء 09 آب 2023
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تنقلات لمدراء المحافظات و27 موظفاً في وزارة السياحة والآثار

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وزارة السياحة والآثار

قرر وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، إجراء التشكيلات التالية في الوزارة لمدراء المحافظات و 27 موظفاً، وذلك اعتبارا من الاحد الموافق 13 / 8 / 2023، وجاءت التشكيلات للمدراء كما يلي:اضافة اعلان

1. يُنقل الموظف عماد احمد عواد الرواحنه مدير مديرية سياحة محافظة العقبة الى مديرية سياحة محافظة البلقاء/ مديراً للمديرية.

2. يُنقل الموظف حسام الدين علي محمود المحارمه مدير مديرية إدارة المواقع وتطويرها الى مديرية سياحة محافظة جرش/ مديراً للمديرية.

3. يُنقل الموظف فراس محمد علي خطاطبه مدير مديرية سياحة محافظة جرش الى مديرية سياحة محافظ عجلون/ مديراً للمديرية. 

4. يُنقل الموظف سرور شفيق ساري خشاشنه مدير مديرية سياحة محافظة الزرقاء الى مركز الوزارة / مستشاراً لعطوفة الامين العام للشؤون الادارية. 

5. تُنقل الموظفة عهد علي ابراهيم النيص مدير مديرية سياحة محافظة العاصمة الى مديرية سياحة محافظة الزرقاء/ مديراً للمديرية. 

6. يُنقل الموظف محمد حمد ظاهر الديك مدير مديرية سياحة محافظة عجلون الى مديرية سياحة محافظة المفرق/ مديراً للمديرية.

7. يُنقل الموظف محمود عبدالرزاق احمد عربيات مدير مديرية سياحة محافظة البلقاء الى مديرية سياحة محافظة العاصمة/ مديراً للمديرية.
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