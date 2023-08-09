تنقلات لمدراء المحافظات و27 موظفاً في وزارة السياحة والآثار

اضافة اعلان

قرر وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، إجراء التشكيلات التالية في الوزارة لمدراء المحافظات و 27 موظفاً، وذلك اعتبارا من الاحد الموافق 13 / 8 / 2023، وجاءت التشكيلات للمدراء كما يلي:1. يُنقل الموظف عماد احمد عواد الرواحنه مدير مديرية سياحة محافظة العقبة الى مديرية سياحة محافظة البلقاء/ مديراً للمديرية.2. يُنقل الموظف حسام الدين علي محمود المحارمه مدير مديرية إدارة المواقع وتطويرها الى مديرية سياحة محافظة جرش/ مديراً للمديرية.3. يُنقل الموظف فراس محمد علي خطاطبه مدير مديرية سياحة محافظة جرش الى مديرية سياحة محافظ عجلون/ مديراً للمديرية.4. يُنقل الموظف سرور شفيق ساري خشاشنه مدير مديرية سياحة محافظة الزرقاء الى مركز الوزارة / مستشاراً لعطوفة الامين العام للشؤون الادارية.5. تُنقل الموظفة عهد علي ابراهيم النيص مدير مديرية سياحة محافظة العاصمة الى مديرية سياحة محافظة الزرقاء/ مديراً للمديرية.6. يُنقل الموظف محمد حمد ظاهر الديك مدير مديرية سياحة محافظة عجلون الى مديرية سياحة محافظة المفرق/ مديراً للمديرية.7. يُنقل الموظف محمود عبدالرزاق احمد عربيات مدير مديرية سياحة محافظة البلقاء الى مديرية سياحة محافظة العاصمة/ مديراً للمديرية.