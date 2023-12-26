الأقدام المبلولة تضعف المناعة.. كيف؟

كشف أطباء أن انخفاض درجة حرارة الجسم بسبب الأقدام المبللة يؤدي إلى ضعف منظومة المناعة وبالتالي لأمراض القلب والأوعية الدموية المختلفة.



وقالت الدكتورة أناستاسيا فوميتشوفا أخصائية أمراض القلب والأوعية الدموية " إن الأقدام المبللة وحدها لا يمكن أن تؤدي إلى مشكلات في القلب.

اضافة اعلان

لأن السبب الرئيسي للمرض هو عدوى فيروسية أو بكتيرية. ولكن عند انخفاض حرارة الجسم، قد يؤدي إلى إضعاف منظومة المناعة، ما يسمح بدخول مسببات المرض إلى الجسم، ونتيجة لذلك، مثلا، يمكن أن يتطور التهاب الشغاف المعدي.

هذه أمراض التهابية في الشغاف (البطانة الداخلية للقلب) مع ترسب الكائنات الحية الدقيقة على صمامات القلب".



وأوضحت الطبيبة أنه يمكن أن يحدث أيضا التهاب عضلة القلب الفيروسي أو اعتلال عضلة القلب الالتهابي.

ويتسبب العامل الفيروسي، الذي يخترق الجسم، في تلف خلايا عضلة القلب ويحدث تفاعل التهابي موضعي وإطلاق عمليات المناعة الذاتية، وفقا لروسيا اليوم.



وقالت : "الأقدام المبللة والشقوق في الجلد هي نقاط دخول للعدوى الفطرية، والتي يمكن أن تكون سببا في التهاب عضلة القلب.

كما يمكن أن يؤدي تبريد الساقين وتشنج الأوعية الدموية إلى تفاقم مسار القصور الشرياني أو الوريدي المزمن في الساقين وإثارة متلازمة الوذمة.

ولتجنب مثل هذه المضاعفات في الجسم، يجب الحفاظ على دفء القدمين".

اقرأ أيضا:

5 نصائح للحفاظ على دفء القدمين في الشتاء