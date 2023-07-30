الجلوس لفترات طويلة يولد مخاطر صحية تدمر الجسم

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كما يمكن أن يؤدي إلى آلام الظهر وتقليل قدرة الجسم على استخدام السكريات والدهون بشكل صحيح. لذلك، من المهم الوقوف والتحرك بشكل منتظم خلال اليوم وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.وحذر معهد السلامة المهنية الألماني من خطورة الجلوس لفترات طويلة على الصحة؛ حيث إنه يرفع خطر الإصابة بمشاكل في الظهر والرقبة والرأس.وأضاف المعهد أن الجلوس لفترات طويلة يرفع أيضا خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وما يترتب عليها من عواقب وخيمة، كما أنه يرفع خطر الإصابة بالبدانة، ومن ثم داء السكري.ولمواجهة هذه المخاطر الجسيمة، يتعين على الأشخاص، الذين تتطلب طبيعة عملهم الجلوس لفترات طويلة، تغيير وضعية الجلوس والنهوض وممارسة تمارين الإطالة من وقت إلى آخر، مع مراعاة دمج الأنشطة الحركية في يوم العمل كصعود الدرج بدلا من ركوب المصعد.ومن المهم أيضا أن تكون وضعية الجلوس سليمة؛ حيث ينبغي أن تكون المقعدة في مستوى ارتفاع الركبة، مع مراعاة أن تكون الأقدام مستقرة على الأرض وأن يشكل الفخذ والساق زاوية قائمة قدر المستطاع، وكذلك ينبغي أن يشكل العضد والساعد زاوية قائمة قدر المستطاع، على أن يكون الظهر مستقرا على مسند الظهر.عند الجلوس لفترات طويلة، يقلل الجسم من استهلاك السكريات والدهون، ما يزيد من خطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية.كما يزيد الجلوس لفترات طويلة من خطر التهاب المفاصل وآلام الظهر. وعند الجلوس لفترات طويلة، يقلل الجسم من إنتاج الإنزيمات التي تساعد على تحويل الدهون إلى طاقة، ما يؤدي إلى تراكم الدهون في الجسم، نقلا عن وكالة د ب أ.