توقف قلبه 30 دقيقة.. أطباء ينجحون في إنقاذ شاب عراقي من موت وشيك

قالت وزارة الصحة العراقية، الخميس 22 فبراير/شباط 2024، إن أطباء تمكنوا من إنقاذ مريض شاب بعد توقف قلبه 30 دقيقة، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

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أضافت الوزارة في بيان أن مريضاً عاد للحياة بعد توقف قلبه لأكثر من 30 دقيقة"، لافتة إلى أن فريقاً مشتركاً من الأطباء والطواقم الطبية والتمريضية في طوارئ مستشفى الحمزة العام بمحافظة الديوانية، تمكن من "إعادة الشاب (20 عاماً) للحياة"، بعد توقف قلبه.



أشار البيان كذلك إلى "عمل الإسعافات الأولية الفورية ومحاولات الإنعاش القلبي CPR والصدمات الكهربائية".





توقف قلبه 30 دقيقة



وأوضحت الصحة العراقية أن الفريق تمكن من إرجاع النبض والتنفس بنجاح، ليتم بعدها إحالته إلى مستشفى الديوانية التعليمي.



وقد يتوقف القلب عن نشاطه تماماً فجأة، نتيجة اضطراب في نظم القلب، ويؤدي ذلك إلى توقف التنفس، ويسبب فقدان وعي المصاب به، ويمكن أن يؤدي إلى الوفاة دون تلقي العلاج فوراً، وفقاً لـ"مايو كلينك".



ومن العلاجات الطارئة لتوقف القلب المفاجئ الإنعاش القلبي الرئوي، وتوجيه صدمات للقلب بجهاز يُسمى مزيل الرجفان الخارجي الآلي، ويمكن إنقاذ المريض إذا قدمت له الرعاية الطبية السريعة والمناسبة.



ويختلف توقف القلب المفاجئ عن النوبة القلبية، فالنوبة القلبية تحدث عند توقف تدفق الدم إلى أحد أجزاء القلب، أما توقف القلب المفاجئ فلا يحدث بسبب الانسداد، لكن قد تسبب النوبة القلبية تغيراً في النشاط الكهربي للقلب، ما يؤدي بدوره إلى توقف القلب المفاجئ، وفقاً للمصدر ذاته. -عربي بوست

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