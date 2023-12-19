الثلاثاء 19 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

علامات في الدم تشير إلى الميول الانتحارية لدى مرضى الاكتئاب

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الاكتئاب

يعاني أكثر من 16 مليون شخص في الولايات المتحدة من اضطرابات صحية رئيسية ترتبط بمرض الاكتئاب، مما يترتب عليه تكلفة تزيد عن 210 مليارات دولار سنويا. ورغم أن الأعراض الأساسية للاكتئاب نفسية في المقام الأول، فقد وجد الأطباء أن الاكتئاب هو مرض معقد له آثار صحية تظهر على مختلف أعضاء الجسم، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

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وتوصل فريق بحثي من كلية طب جامعة كاليفورنيا سان دييغو الأميركية إلى أن هناك علاقة بين الاكتئاب والاستقلاب الخلوي، وأن مرضى الاكتئاب الذين لديهم ميول انتحارية تتكون لديهم مركبات أو دلالات معينة في الدم تتيح إمكانية اكتشاف حالاتهم الصحية بشكل مبكر، مما قد يسهم في إنقاذ حياتهم.


وبحسب الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية Translational Psychiatry المتخصصة في طب النفس، فإن الاكتئاب يؤثر على عملية الأيض أو الاستقلاب الخلوي بست طرق مختلفة، بحسب موقع dw.


وصرح الباحث روبرت نافياو المتخصص في الطب النفسي بجامعة كاليفورنيا سان دييغو أن «الأمراض النفسية مثل الاكتئاب لها آثار صحية تتجاوز العقل»، مضيفا أنه «قبل عشر سنوات، كان من الصعب دراسة تأثير كيمياء الجسم على سلوكياتنا وحالتنا النفسية.

 

ولكن العلوم الحديثة مثل الميتابوليميات، ويقصد بها الدراسة العلمية للعمليات الكيميائية التي يترتب عليها النواتج الأيضية أتاحت لنا الاستماع إلى الحوارات التي تدور بين الخلايا وبعضها، وهو ما يعرف باسم الكيمياء الحيوية».


وتشير الدراسات إلى أن الأفكار الانتحارية تراود غالبية المرضى الذين يتلقون العلاج من الاكتئاب، وأن 30 في المائة منهم يحاولون بالفعل الانتحار مرة واحدة في حياتهم.


وشملت الدراسة تحليل عينات دم تخص 99 متطوعا يعانون من الاكتئاب والميول الانتحارية، بالإضافة إلى عدد مماثل من الأصحاء باعتبارهم مجموعة معيارية.


ومن بين مئات المركبات الكيميائية الحيوية التي تم رصدها في عينات الدم، نجح الباحثون في تحديد خمسة مركبات يمكن اعتبارها دلالات على الانتحار.

وذكر الباحثون أن هذه المركبات اختلفت ما بين المتطوعين من الرجال والنساء.


وأكد روبرت نافياو في تصريحات للموقع الإلكتروني «ميديكال إكسبريس» المتخصص في الأبحاث الطبية أن «هذه الأدوات التي تسهم في تحديد الأشخاص الذين تتزايد لديهم الميول الانتحارية قد تساعدنا في نهاية المطاف في إنقاذ أرواح».

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