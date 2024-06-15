 
السبت 15 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

فوائد وأضرار الفلفل الحلو

الفلفل الحلو
الفلفل الحلو
تشير الدكتورة أنجيليكا ديوفال خبيرة التغذية الروسية، إلى خصائص الفلفل الحلو المفيدة، ولكن لا أحد يذكر أن هذا المنتج يلحق الضرر بالبعض.
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ووفقا لها، يقيم خبراء التغذية فوائد مختلف أنواع الفلفل الحلو اعتمادا على احتوائه على نسبة عالية من فيتامين C ومجموعة فيتامين B. بيد أن هذه ليست الميزة الرئيسية له.

وتقول في مقابلة مع إذاعة "سبوتنيك": "تكمن فائدة الفلفل الحلو الرئيسية في احتوائه على نسبة عالية من الكوبالت تعادل 30 بالمئة من حاجة الجسم اليومية من هذا العنصر. ولكن القليلون يتحدثون عن ذلك. أي أن الأشخاص الذين يعانون من خلل في الغدة الدرقية، وعدم التوازن الهرموني، يحتاجون إلى الكوبالت، لذلك يمكنهم تناول هذا المنتج بشكل منتظم. لأنه يساعد على تكوين هرمونات الغدة الدرقية. كما أنه مفيد جدا للأشخاص الذين يعانون من فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، لأنه مع فيتامين C يحسن عملية امتصاص الحديد".

وتشير الخبيرة، إلى أن الفلفل الحلو بالإضافة إلى خصائصه المفيدة، له خصائص ضارة. لأن نبات الفلفل الحلو ينتمي إلى فصيلة الباذنجانيات، التي تحتوي على مواد شبه قلوية (مواد تحتوي على النيتروجين ذات نشاط بيولوجي)، يمكن أن تؤثر سلبا في الصحة.

وتقول: "تحتوي نباتات فصيلة الباذنجانيات على سموم معينة - مواد شبه قلوية (قلويدات). إذا كان الشخص يعاني من أمراض الكبد أو الكلى، أو الجهاز الإفرازي (excretory system) فعليه استبعاد جميع منتجات فصيلة الباذنجانيات من النظام الغذائي تماما، مثل البطاطس والباذنجان والطماطم. لأنها يمكن أن تسمم الجسم، وإذا كان الكبد والجهاز الإفرازي مثقلة بالفعل، فإن ذلك سيؤدي إلى تفاقم حالته. كما لا ينصح باستخدام الفلفل في حالة عدم انتظام ضربات القلب، والذبحة الصدرية، وأمراض المفاصل، والتهاب المعدة في المرحلة الحادة، وتقرحات في الجهاز الهضمي".
 RT
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