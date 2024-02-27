الثلاثاء 27 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

كيف نحافظ على نتائج فقدان الوزن؟

كيف نحافظ على نتائج فقدان الوزن؟
كيف نحافظ على نتائج فقدان الوزن؟
زعمت دراسات علمية أن البدناء "يستعيدون" نحو ثلثي وزنهم المفقود خلال عام من وقف العلاج الأسبوعي المثبط للشهية، مثل Ozempic وWegovy، لكن تجربة عشوائية وجدت حلا لهذه المشكلة.اضافة اعلان

وقال خبراء من جامعة كوبنهاغن في الدنمارك، إن استخدام علاج Liraglutide (فرع من المستحضرات الصيدلانية المعروفة باسم منبهات مستقبلات الببتيد -1 الشبيهة بغلوكاغون (GLP-1)) مع اتباع برنامج رياضي خاضع للإشراف، يساعد المرضى على فقدان الوزن بشكل أفضل بعد عام من وقف العلاج والتمارين الرياضية.

ويختلف Liraglutide عن العلاج المستهدف في Ozempic وWegovy، والذي يسمى semaglutide. ومع ذلك، تحاكي هذه الأدوية الهرمون الطبيعي في الجسم الذي يتحكم في نسبة السكر في الدم.

وشملت التجربة 109 أشخاص بالغين يعانون من السمنة، حيث فحص فريق البحث جميع المشاركين بعد عام من انتهاء التجربة لمعرفة كيفية إدارة وزنهم بأنفسهم.

وكشفت النتائج أن Liraglutide يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوزن بمفرده مقارنة بممارسة الرياضة، إلا أن العقار ليس فعالا في الحفاظ على نتائج فقدان الوزن كما تفعل ممارسة الرياضة وحدها.

وبعد مرور عام على العلاج، استعاد أولئك الذين توقفوا عن استخدام Liraglutide زهاء 6 كغ من وزنهم، بمعدل أعلى من المرضى الذين خضعوا لنظام تمرين تحت الإشراف لمدة عام.

وسجل الفريق أفضل النتائج لدى الأشخاص الذين خضعوا للعلاج ومارسوا الرياضة في الوقت نفسه، حيث حافظ عدد كبير منهم على فقدان الوزن بنسبة 10% على الأقل من وزنهم الأولي بعد عام من التوقف عن العلاج.

وفي المتوسط، كان وزنهم أقل بنحو 5 كغ بعد عام من العلاج، مقارنة بأولئك الذين تناولوا Liraglutide فقط.

ويقول الفريق إن النتائج ربما ترجع إلى اكتساب المشاركين عادات ممارسة صحية والحفاظ على تلك العادات حتى دون إشراف.

وفي حين أن أدوية مستقبلات GLP-1 يمكن أن تؤدي إلى فقدان الوزن الأولي، إلا أنها لا تغير نمط حياة المريض، ويمكن أن تأتي مع مجموعة من الآثار الجانبية التي قد تجعل ممارسة الرياضة صعبة.

وقال عالم الطب الحيوي سيمون بيرك كيار جنسن، من جامعة كوبنهاغن: "على الرغم من أن العلاج الطبي للسمنة فعال، إلا أن الأشخاص الذين يتوقفون عن تناول الأدوية يواجهون صعوبات في الحفاظ على التأثيرات المفيدة. ومع ذلك، تظهر دراستنا أن الأشخاص الذين يمارسون الرياضة أثناء العلاج لا يشهدون النتائج نفسها (زيادة الوزن بعد وقف العلاج)".

وينبغي إجراء المزيد من البحث على مجموعات أكبر لاستكشاف كيفية استخدام أدوية إنقاص الوزن بفعالية أكبر للحفاظ على وزن الجسم على المدى الطويل. RT

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
كمية من اللحم

هذه كمية اللحم التي يمكن تناولها في اليوم

26 شباط 2024
دراسة: استهلاك البروتين بكثرة قد يسبب سكتة دماغية

دراسة: استهلاك البروتين بكثرة قد يسبب سكتة دماغية

25 شباط 2024
تناول أدوية معينة قد يسبب ضعف السمع

تناول أدوية معينة قد يسبب ضعف السمع

24 شباط 2024
الرياضة في المنزل

هل يمكن فقدان الوزن بممارسة الرياضة في عطلة الأسبوع فقط؟

21 شباط 2024
اقرأ أيضا
badmilk-shutterstock crop

أطعمة بمكنك تناولها بالرغم من إصابتها بالعفن

منذ21 ساعة
صورة تعبيرية

أطعمة خارقة تحارب الكوليسترول السيء في جسمك

منذ22 ساعة
كمون

10 أسباب تجعلك تقلل من شرب الكمون حتى إن كان مفيداً

منذ23 ساعة
كمية من اللحم

هذه كمية اللحم التي يمكن تناولها في اليوم

26 شباط 2024
مائدة رمضانية

مع اقتراب الشهر الفضيل.. كيف تزيد وزنك في رمضان؟

25 شباط 2024
يحتوي الكبد على جميع فيتامينات "ب" و"ب12" بكميات كبيرة

طبق الكبد.. بين الفوائد والمضار

25 شباط 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

إدامة الأردن ليس خيانة لدم الفلسطينيين

ماهر أبو طير |اليوم

الحاجة لخطة استجابة اقتصادية لتداعيات العدوان على غزة

أحمد عوض |اليوم
سلامة الدرعاوي

الرؤية في عامين

سلامة الدرعاوي |اليوم

مصداقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

خذلان أميركي جديد

سميح المعايطة |اليوم

خيارنا الوحيد ومنظومة إجراءات فورية (6-6)

د.خليف الخوالدة |اليوم

أي نفاق هذا؟

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
جانب من آثار الدمار الحاصل بمستشفى الشفاء في شمال غزة-(وكالات)

تدمير النظام الصحي في قطاع غزة يتجاوز مستشفياته

ترجمات | منذ13 ساعة
تظاهرة مؤيدة لوقف الحرب في غزة بالعاصمة البريطانية، لندن - (المصدر)

الحرب في غزة تسمم السياسة البريطانية

ترجمات | منذ13 ساعة
‏متظاهرون يدعون إلى وقف إطلاق النار في غزة، أمام البيت الأبيض في واشنطن - (أرشيفية)

كيف تغير الحرب بين إسرائيل وحماس العالم

ترجمات | منذ13 ساعة
عناصر من المقاومة العراقية التابعة لفصائل قوات الحشد الشعبي - (أرشيفية)

لماذا أوقفت المقاومة العراقية التصعيد ضد أميركا؟

ترجمات |25 شباط 2024
بوستر يظهر آثار قصف، ويقول: "لا تستطيعون أن تقصفوا منطقة لجلب السلام" - (أرشيفية)

‏قصف المسلمين من أجل السلام‏

ترجمات |25 شباط 2024
مقاتلون من تنظيم "داعش" في سورية - (أرشيفية)

رد "داعش" على أحداث "7 أكتوبر"

ترجمات |24 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج- المواطن الأردني

المواطن الأردني

انتشار مادة الكريستال المخدرة في شوارع الأردن 25 شباط 2024

حمزة حجاج- انتشار مادة الكريستال المخدرة في شوارع الأردن

نصيحة ! 24 شباط 2024

كاريكاتير حمزة حجاج نصيحة !

صمود أهل غزة 23 شباط 2024

c09c8610-e907-4882-b90a-9e6639f3ed1a (1) copy

تشجيع 22 شباط 2024

43b218d1-539b-49f5-8ddb-02a4d83ce652 copy

ترند الحلويات ! 21 شباط 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - ترند الحلويات !
 
 