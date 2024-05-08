الغبين: استقطاب الكفاءات لرفع القدرات الفنية وتطوير الأداء للمختبرات العسكرية

عبدالله الربيحات

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عمان- اختتمت أمس فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لمنظمة الجمعية العالمية لعلوم تشريعات الأغذية (GFORSS)/ القسم العربي، للمنظمة العالمية للمحللين الكيميائيين الأميركية (AOAC)، الذي نظمته المختبرات العسكرية لمراقبة الجودة، بحضور مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية العميد الركن طلال الغبين.وخلص المؤتمر، على أنه سيكون لبنة أساسية في تطوير المجتمع التحليلي العربي لمختبرات الأغذية والزراعة في المنطقة، وإنشاء رؤية مشتركة للعمل المستقبلي بتوحيد الطرق التحليلية الرسمية والمعتمدة في الرقابة على الأغذية والتحقق من المطابقة".وقال الغبين "إن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي تسهم في تدريب الكوادر الفنية، والمشاركة في المؤتمرات والندوات داخل الأردن وخارجها واستقطاب الكفاءات لرفع القدرات الفنية ومستوى الرقابة وتطوير الأداء للمختبرات العسكرية، كما أنها تواكب التطورات العلمية والعالمية للاطلاع على ما يستجد من أمور متعلقة بسلامة الأغذية ورصد الآثار الجانبية لبعض الملوثات، وتتطلع إلى المواءمة مع التطورات من خلال العمل بتشاركية على المستوى المحلي والدولي".من جهته، قال مدير المختبرات العسكرية لمراقبة الجودة العقيد الركن خضر الداوودية "إن المختبرات العسكرية بدأت بوضع خطة للتطوير وزيادة قدرتها الاستيعابية للفحوصات، لتكون من الأعمدة الرئيسية في الفحوصات المخبرية لمراقبة الجودة، كما عملت على توسيع دائرة التشاركية لتصبح على المستوى الدولي والعالمي بالتعاون مع المنظمة العالمية للمحللين الكيميائيين الأميركية والمنظمة العالمية لعلوم تشريعات الأغذية، لاعتماد المختبرات العسكرية كجهة منظمة لفحوصات المقارنة الدولية لتغطي البلدان العربية المجاورة وتسهيل عملها للتقليل من الكلف المالية الباهظة على المختبرات الوطنية من خلال العمل تحت مظلة AOAC".وفي السياق ذاته، بيّنت مدير نظام الاعتماد والتقييس الأردني لانا المراشدة أن القوات المسلحة لها العديد من الإسهامات والدعم الفني والتقني وتطوير البنية التحتية في الأردن، وقد كانت المختبرات العسكرية على الدوام بيت خبرة وكفاءة وريادة ومحل ثقة المجتمع لما تقدمه من خدمات نوعية للحفاظ على أمن وسلامة منتسبي القوات المسلحة الأردنية والمواطنين جمعياً.وعلى هامش المؤتمر، وقعت اتفاقية تعاون بين القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي/ المختبرات العسكرية والجمعية العالمية لعلوم تشريعات الأغذية (GFORSS).وتهدف الاتفاقية التي وقعها مندوبا عن القوات المسلحة المساعد للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية، وعن الجمعية رئيسها البروفيسور صامويل جودفروا، لتعزيز نطاق التعاون بين الطرفين في مجالات تطوير الخبرات في الطرق التحليلية المعتمدة في الإطار التنظيمي والمساهمة في ترويج الممارسات بتحليل الأغذية إقليميا وعالميا.