الخميس 03 آب 2023
النسخة المطبوعة

لزيادة البروتين والتخلص من الدهون.. تناول هذه الأطعمة

lentils3
العدس غذاء رخيص الثمن، ومليء بالألياف والبروتين
يجب أن تشتمل النظم الغذائية المتوازنة على العديد من المغذيات الكبيرة، مع اعتبار البروتين أحد أهم العناصر الغذائية التي يجب أن يحرص الشخص على تناولها. لكن يعد ضمان الحصول على ما يكفي من العناصر الجيدة أسهل قولاً من فعله، بحسب ما جاء في تقرير نشره موقع Chronicle Live البريطاني.اضافة اعلان

كشف خبير التغذية الشهير دكتور مايكل موسلي، والنجم التليفزيوني المعروف، عن العديد من مصادر البروتين، التي يعتمدها شخصيًا، لموازنة نظامه الغذائي. تعتبر المغذيات الكبيرة ضرورية "لعظام صحية" حيث تسمح أيضًا ببناء العضلات والحفاظ عليها.

100 غرام يوميًا من البروتين

قدم الدكتور موسلي شرحا تفصيليا لكيفية وضع إرشاداته الخاصة للممارسات الجيدة، قائلًا إنه "رجل يبلغ من العمر 66 عامًا، نشط بشكل معقول، بوزن حوالي 80 كغم"، وأنه يهدف إلى "تناول حوالي 100 غرام من البروتين يوميا مقسمة بالتساوي بين الوجبات."

كما كشف دكتور موسلي كيف يمكن للأشخاص دمج البروتين في وجباتهم الغذائية الشخصية، ومشاركة العديد من الأطعمة المليئة بالبروتين للاستهلاك، خاصة وأن الحصول على حوالي 20 غرامًا من البروتين على الأقل في كل وجبة يمكن أن يعني تناول اللحوم أو الأسماك مرتين في اليوم.

وهو ما يتعارض مع نظام البحر المتوسط الغذائي، الذي يروج له الدكتور موسلي، والذي يتضمن تناول كميات معتدلة من الأسماك وكميات قليلة للغاية من اللحوم، مع الحبوب والبقوليات، وفقا لما جاء في موقع العربية نت.

الأسماك والتوفو

وقال دكتور موسلي إنه "من الصعب الحصول على ما يكفي من البروتين الصحي في النظام الغذائي، لكن يمكن تناول الأسماك الزيتية على الأقل ثلاث مرات في الأسبوع، مع محاولة الحد من تناول اللحوم إلى أقل من 100 غرام في اليوم ويمكن استخدام التوفو كبديل للحوم.

العدس والزبادي اليوناني

أضاف الدكتور موسلي أنه "من أشد المعجبين بالعدس، وهو رخيص الثمن، ومليء بالألياف والبروتين، و[يمتاز بأن] هناك الكثير من الوصفات اللذيذة [لتناوله]. الزبادي اليوناني كامل الدسم هو أيضًا وجبة فطور رائعة، أو مضافًا إليه المكسرات والتوت [للتحلية]"، مشيرًا إلى أن الزبادي اليوناني مُصفّى لذا فإنه "يحتوي على بروتين أكثر بكثير من الزبادي العادي".

عكس الكربوهيدرات والدهون

وأوضح الدكتور موسلي، صاحب مدونة Fast 800، أهمية الحصول على "ما يكفي من البروتين عالي الجودة" إذا كان الشخص يحاول إنقاص وزنه، موصيًا بأن الكمية المثالية في كل وجبة تكون "حوالي 20 غرامًا" من البيض أو الأسماك أو اللحوم أو العدس أو التوفو، بخاصة وأن تأثيرها عكس الكربوهيدرات والدهون، حيث إن الجسم لا يقوم بتخزين البروتين، لذا فإنه من المهم تناول مصادر البروتين الجيدة يوميًا لجني الفوائد ".
إياك أن تجادل من دخل عمره ما بين 60 و80 عاما.. والسبب

إياك أن تجادل من دخل عمره ما بين 60 و80 عاما.. والسبب 01 آب 2023

مع ارتفاع الحرارة إلى مستويات قياسية.. ما تحذيرات الأطباء؟

مع ارتفاع الحرارة إلى مستويات قياسية.. ما تحذيرات الأطباء؟ 01 آب 2023

man-neck-pain-938865

تعرّف على الإصابات الناجمة عن الجلوس بالسيارة 01 آب 2023

maxresdefault (37)

ماذا يحدث للجسم عند تناول الطعام بسرعة؟ 01 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
Knee-pain-causes-remedies

كيف نتعامل مع مشاكل ضعف الركبة؟

01 آب 2023
watermelon-diet

هل تساعد حمية البطيخ على فقدان الوزن؟

25 تموز 2023
Do-we-really-need-carbohydrates-in-our-diets-iStock-842626018-500x409

طرق طبيعية لخفض السكر في الدم

24 تموز 2023
How-To-Stop-Aging-1920x1200-1

كوكتيل يعيد الشباب للخلايا البشرية بعد الشيخوخة

20 تموز 2023
اقرأ أيضا
rev-1-BAR-FP-0129r_High_Res_JPEG-crop-a08adc4d393743d7a582ac2dded603fe

ما العلاقة بين فيلم "باربي" والصحة الإنجابية؟

منذ 43 دقيقة
breast_cancer_2.jpg

نتائج مبشرة عن قدرات الذكاء الاصطناعي في كشف سرطان الثدي

منذ2 ساعة
التخلص من الدهون

4 أطعمة لزيادة البروتين والتخلص من الدهون

منذ16 ساعة
يعتبر النمش والخطوط الداكنة والبقع البنية والحمراء والأرجوانية على الجلد من أكثر أعراض الحمل وضوحاً،

مشكلة قد تستمر بعد الولادة.. أسباب وعلاج الكلف أثناء الحمل

منذ23 ساعة
مشروبات مثلجة

الملابس الخفيفة والمشروبات المثلجة.. هل تعين على تحمل الحر؟

منذ24 ساعة
Dimentia-blog

معطيات إيجابية" لنتائج اختبار لقاح الزهايمر

منذ24 ساعة
افكار و مواقف

المعلم: الإدارة المدرسية والقوانين والأنظمة

خولة كامل الكردي |اليوم

المسؤولية عن انفجار بيروت..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

يوم الصناعة الوطنية

سلامة الدرعاوي |اليوم

أندية المحترفين.. أين رابطتكم؟!

خالد خطاطبة |اليوم

ماذا بعد الرسول والقرآن الكريمين؟

سميح المعايطة |اليوم

ماذا لو..؟

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1690965665945959900

ما الذي حدث لـ"القاعدة"؟

ترجمات | منذ14 ساعة
‏بنيامين نتنياهو يخاطب اجتماعًا مشتركًا للكونغرس الأميركي في واشنطن العاصمة، 2015 – (المصدر)

‏قطع المساعدات الأميركية عن إسرائيل لن يعالج العلة ‏الأساسية

ترجمات |01 آب 2023
1690792903432358700

مقاربة قوات سورية الديمقراطية لفوز أردوغان

ترجمات |31 تموز 2023
1690710420980591000

الانهيار البطيء للسلطة الفلسطينية ‏

ترجمات |30 تموز 2023
1690625238439049200

جيران السودان لم يكشفوا عن أي خطة عملية لمساعدته

ترجمات |29 تموز 2023
1690625098059039500

‏الخرق الآخذ بالاتساع في إسرائيل العلاقات الإسرائيلية الأميركية‏

ترجمات |29 تموز 2023
 