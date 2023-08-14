لماذا لا نشعر بالجوع في الأجواء الحارة؟

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فضلا عن ذلك، فإن الحرارة قد تجعل من الصعب على الجسم هضم الطعام، مما قد يؤدي إلى زيادة الشعور بالانتفاخ والامتلاء.-انخفاض مستويات هرمون الجريلين: هرمون الجريلين هو هرمون يُفرز من المعدة ويُعرف بـ "هرمون الجوع".-يرتفع مستوى هرمون الجريلين عندما يكون الجسم بحاجة إلى الطعام، وينخفض عندما يكون الجسم راضيًا عن الطعام. حيث في الأجواء الحارة، ينخفض مستوى هرمون الجريلين، مما يؤدي إلى انخفاض الشعور بالجوع.- زيادة إنتاج العرق: عندما يتعرّق الجسم، فإنه يفقد الماء والكهارل. هذه الفقد يمكن أن يؤدي إلى انخفاض مستويات الطاقة والشعور بالجوع.-انخفاض مستويات السيروتونين: السيروتونين هو ناقل عصبي يُعرف باسم "هرمون السعادة". يلعب السيروتونين دورًا في تنظيم الشهية. في الأجواء الحارة، قد تنخفض مستويات السيروتونين، مما يؤدي إلى زيادة الشعور بالجوع.- زيادة الإجهاد: الحرارة يمكن أن تزيد من مستويات التوتر في الجسم. التوتر يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الشهية.- تناول وجبات خفيفة متكررة: بدلاً من تناول وجبات كبيرة، من الأفضل تناول وجبات خفيفة متكررة على مدار اليوم. سيساعد هذا على الحفاظ على مستويات الطاقة والشعور بالجوع.- اختيار الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء: الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء، مثل الفواكه والخضروات، يمكن أن تساعد على تعويض الفقد من الماء والكهارل أثناء التعرق.-تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسكر: الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسكر يمكن أن تزيد من الشعور بالانتفاخ والامتلاء.-شرب الكثير من الماء: الماء ضروري للحفاظ على رطوبة الجسم وتنظيم درجة حرارة الجسم. من المهم شرب الكثير من الماء، خاصة في الأجواء الحارة.-الحصول على قسط كافٍ من النوم: النوم ضروري لتنظيم الشهية. من المهم الحصول على قسط كافٍ من النوم، خاصة في الأجواء الحارة.اقرأ أيضا: