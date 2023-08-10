لِمَ يُنصح بوضع "واقي الشمس" قبل السفر بالطائرة؟

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ما علاقة مقعدك بالطائرة بخطر تلف البشرة؟



ما نوع الكريمات الواقية من الشمس التي يجب عليك استخدامها؟



والحقيقة أن أهمية تلك الكريمات تكمن في قدرتها على توفير الحماية اللازمة من الأشعة فوق البنفسجية، لذا ينصح بالمداومة على استخدامها بصورة يومية، سواء خرجت من المنزل أم لمْ تخرجي.وقد تستغربين لدى معرفتك أن الخبراء بدؤوا يوصون مؤخرًا بضرورة استخدام كريمات الوقاية من الشمس عند السفر على متن طائرة وعدم الاكتفاء باصطحابها في حقيبة السفر الخاصة.ولعلك تتساءلين عن السبب وراء توصية الخبراء بوضع كريم واق من الشمس على بشرتنا أثناء ركوب الطائرة، وما الفائدة التي قد تعود عليك من ذلك رغم أنك غير معرضة بشكل مباشر لأشعة الشمس، وهو ما سنوضحه باستفاضة أكثر طبقًا لآراء الخبراء في السطور التالية.أطباء الجلدية يؤكدون أن البشرة تكون أكثر عرضة بشكل خاص لتلف الشمس، والشيخوخة المبكرة وكذلك السرطان في الارتفاعات العالية التي تكون فيها طبقة الأوزون أرق، وهو ما يجب الانتباه إليه، لهذا أكد جراح تجميل وترميم الوجه، دكتور جايمي ديروسا، المقيم في ماساتشوستس، ضرورة الاهتمام الشديد بالحماية من أشعة الشمس عند التواجد في الهواء.وأضاف جايمي أن الغلاف الجوي يساعد على تشتيت الأشعة فوق البنفسجية الضارة، لذا كلما كان الغلاف الجوي رقيقا، تضاءلت هذه الحماية، وكانت الأشعة فوق البنفسجية أكثر قوة."البشرة تكون أكثر عرضة بشكل خاص لتلف الشمس، والشيخوخة المبكرة وكذلك السرطان في الارتفاعات العالية التي تكون فيها طبقة الأوزون أرق"قد تظنين أن أفضل مكان تجلسين فيه بالطائرة هو المقعد المجاور للنافذة، لكن ذلك غير صحيح، لأن مقاعد النوافذ، التي تكون مفتوحة الغطاء، هي أكثر ما تتسبب في إتلاف البشرة.والحقيقة أنه بينما تقوم نوافذ الطائرة (المصنوعة من زجاج شبكي) بحجب معظم الأشعة فوق البنفسجية ذات الطول الموجي المتوسط، فإنها لا تكون بنفس درجة الفاعلية حين يتعلق الأمر بالأشعة فوق البنفسجية ذات الطول الموجي العالي التي يمكنها اختراق طبقات البشرة وتصل للعمق.ونوه الباحثون إلى أن الأشعة فوق البنفسجية متوسطة الطول ترتبط بتلف البشرة وإصابتها بالسرطان، بينما تتسبب نظيرتها عالية الطول في حروق البشرة، شيخوخة البشرة وكذلك التجاعيد.وسبق أن وجدت دراسة بحثية أن الأشخاص الذين يسافرون بشكل مهني (كما الطيارين وأفراد طاقم الضيافة) عادة ما يتعرضون بقدر أكبر بكثير للأشعة فوق البنفسجية بالنظر إلى حجم الزجاج الأمامي الخاص بقمرة القيادة، وهو ما يجب أن يكون مصدر انتباه كل من يسافر على متن الطائرات، بمن فيهم أولئك الذين يفضلون الجلوس في المقاعد التي تجاور النوافذ الصغيرة.أبرز نوع يوصي أطباء الجلدية باستخدامه هو كريم الوجه المزود بعامل حماية لا يقل عن SPF 30، ويفضل أن يصطحب المسافرون نوع عبوة مناسبًا للسفر من أجل استخدامه مع المناطق التي تكون أكثر عرضة للأشعة فوق البنفسجية وهي الوجه، والأذنان، والرقبة، واليدان، وغير ذلك.وكذلك يوصي الأطباء بارتداء ملابس واقية طويلة الأكمام وإغلاق أغطية النوافذ قدر المستطاع، مع الاهتمام أيضًا بضرورة استخدام كريم الوقاية من الشمس بشكل مسبق قبل الإقلاع.