الأربعاء 08 أيار 2024
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كلفته 35 مليار دولار.. حاكم دبي يكشف عن تصميم مبنى المسافرين الجديد بمطار آل مكتوم الدولي

تصميم مبنى المسافرين الجديد بمطار آل مكتوم الدولي
تصميم مبنى المسافرين الجديد بمطار آل مكتوم الدولي

 أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن التصاميم المعتمدة لمبنى المسافرين الجديد في مطار آل مكتوم الدولي، الأحد.

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وخلال صفحته الرسمية في منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، كتب حاكم دبي في منشور: "أمرنا بالبدء الفوري بتشييد المبنى بتكلفة 128 مليار درهم (35 مليار دولار أمريكي تقريبًا) وذلك ضمن استراتيجية مؤسسة الطيران بدبي".

 

كما أنّه عبّر عن الخطة الطموحة لمطار آل مكتوم الدولي، موضحًا أنّه "سيكون الأكبر في العالم بطاقة استيعابية نهائية تصل إلى 260 مليون مسافر.. وسيكون خمسة أضعاف مطار دبي الدولي الحالي.. وسيتم نقل كافة عمليات مطار دبي الدولي له خلال السنوات القادمة".

 

وسيضم المطار 400 بوابة للطائرات، وخمسة مدرجات متوازية، وهو سيستخدم تقنيات جديدة لأول مرة في قطاع الطيران.
وشمل المنشور صورتين تخيلتين تجسدان التصميم الأنيق الذي سيراه المسافرون في المستقبل.



ويتميز الهيكل بتصميمه الأبيض والانسيابي من الداخل والخارج على حدٍ سواء، كما يتميز التصميم الداخلي بمساحات خضراء أشبه بحدائق داخلية.

وأكّد حاكم دبي: "نحن نستعد لمرحلةٍ جديدة من نمو قطاع الطيران العالمي.. نستعد لمرحلةٍ تتصدر فيها دبي قطاع الطيران الدولي للأربعين عامًا القادمة".
وكان حاكم دبي يطّلع على الخطة الاستراتيجية لمؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية خلال زيارة لمقر المؤسسة، وفقًا لما ذكره الموقع الرسمي لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، الأحد.
وأشارت الوكالة إلى أنّ المطار الجديد، الذي يتميز بموقع استراتيجي قريب من مركز مدينة دبي، وشارع الشيخ محمد بن زايد، ومدينة إكسبو دبي، سيساهم بدور كبير ومحوري في تنمية اقتصاد الإمارة، ومضاعفة فرص العمل في مختلف الوظائف والتخصصات ذات الصلة بقطاع الطيران، وما يرتبط بها من خدمات.-(وكالات)

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