10 أسباب شائعة وراء الكوابيس

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التوتر والقلق من أكثر الأسباب شيوعًا وراء الكوابيس. عندما يكون العقل مثقلًا بالأفكار والمخاوف، يمكن أن يؤثر ذلك على نوعية النوم ويسبب أحلامًا مخيفة.بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يتسبب التوتر في إفراز الجسم لهرمونات التوتر مثل الكورتيزول والأدرينالين، مما قد يؤدي إلى زيادة الكوابيس.غالبًا ما يتعرض الأشخاص الذين عانوا من صدمة أو يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة، للكوابيس بشكل مستمر. تعطل الصدمة قدرة العقل على الشعور بالأمان أثناء النوم ويمكن أن تؤدي إلى أحلام تثير ذكريات الماضي.يمكن أن تسبب بعض الأدوية، مثل مضادات الاكتئاب وحاصرات بيتا وأدوية ضغط الدم، كوابيس. يمكن أن تؤثر هذه الأدوية على الناقلات العصبية في الدماغ التي تنظم النوم والأحلام.يمكن لاضطرابات النوم، مثل انقطاع النفس أثناء النوم ومتلازمة تململ الساق أن تعطل النوم وتسبب الكوابيس. غالبًا ما يعاني الأشخاص المصابون بانقطاع التنفس أثناء النوم من ارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون وبالتالي التسبب في أحلام مزعجة.يمكن أن يتسبب تعاطي المخدرات، بما في ذلك الكحول والمخدرات والأدوية مثل الحبوب المنومة، في حدوث الكوابيس. يمكن أن تتداخل هذه المواد مع قدرة الدماغ على تنظيم النوم، مما يؤدي إلى أحلام مزعجة وكوابيس.عندما تكون هناك تغييرات في أنماط النوم، مثل اضطراب الرحلات الجوية الطويلة أو العمل بنظام المناوبة، يمكن أن يتسبب ذلك في حدوث اضطراب في إيقاع الساعة البيولوجية الطبيعي للجسم. يمكن أن يسبب هذا الاضطراب كوابيس.يمكن أن تسبب بيئة النوم السيئة الكوابيس. قد يكون هذا بسبب عوامل مثل البيئة الصاخبة أو الفراش غير المريح أو ارتفاع درجات الحرارة أو البرودة الشديدة.يمكن أن يؤثر عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم أو قلة النوم على قدرة الدماغ على تنظيم الأحلام. يمكن أن يسبب هذا الكوابيس، خاصة عندما يقترن بضغوط أخرى.يمكن أن تسبب أنواع معينة من الأطعمة والمشروبات الكوابيس. على سبيل المثال، تناول وجبة دسمة قبل النوم مباشرة يمكن أن يسبب عسر الهضم ويؤدي إلى أحلام مزعجة.يمكن لبعض الحالات الطبية مثل الصرع ومرض باركنسون ومرض الزهايمر أن تسبب الكوابيس. يمكن أن تؤثر هذه الظروف على قدرة الدماغ على تنظيم النوم والأحلام. -وكالات