السبت 28 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

بطلة مسلسل القضاء: فقدنا الاتصال بغزة.. ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار

الممثلة التركية بينار دينيز
الممثلة التركية بينار دينيز
قامت الممثلة التركية بينار دينيز، والمعروفة بشخصية "جيلين" بالمسلسل التركي الشهير "القضاء"، بإعادة مشاركة صورة كانت هيئة الأمم المتحدة للمرأة نشرتها البارحة، ليلة أمس، بعد العدوان الوحشي على قطاع غزة.اضافة اعلان

وجاء بالبيان: فقدنا الاتصال بغزة، ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار على الصعيد الإنساني.

وكانت بينار نشرت سابقاً عبر خاصية الستوري بعد تدمير المستشفى المعمداني: 
لا أستطيع حتى النظر! لا أستطيع النظر من ألم قلبي.
أن لا يكون بوسعي فعل شيء هو شعور مرعب
لماذا يسكت العالم عن هذا الظلم؟

وأرفقت ما كتبت بهاشتاغ فلسطين حرة.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية، قالت مساء أمس، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، قطعت بشكل كامل الإنترنت والكهرباء عن قطاع غزة، وذلك فى الوقت الذي تتحدث فيها تقارير إعلامية عن بدء هجوم بري من قبل قوات الاحتلال على القطاع، فضلا عن قصف عنيف على عموم القطاع. 

اقرأ أيضاً: 
"فلسطين حرة".. نجوم أتراك يهتفون نصرة لغزة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
استمر الجمهور في ترديد جملة "الحرية لفلسطين" باللغة الإنجليزية

"ويجز" يرفع العلم الفلسطيني ويهتف لحريتها من كندا (فيديو)

منذ1 ساعة
إليسا

بعد دقيقة صمت من أجل الشهداء.. إليسا من حفلها بألمانيا: مضطرة أعمل شغلي

22 تشرين الأول 2023
elaosboa13674

"القاهرة السينمائي" يؤجل فعالياته تضامنا مع أحداث "غزة"

18 تشرين الأول 2023
جورجينا رودريغيز

نشرت صورة لطفلة فلسطينية ثم أتبعتها بأخرى "إسرائيلية".. جورجينا رودريغز متخبطة بالمشهد

12 تشرين الأول 2023
اقرأ أيضا
download

نادين نجيم عن حرب غزة: أكبر عمليّة تصفية يشهدها التاريخ

منذ1 ساعة
استمر الجمهور في ترديد جملة "الحرية لفلسطين" باللغة الإنجليزية

"ويجز" يرفع العلم الفلسطيني ويهتف لحريتها من كندا (فيديو)

منذ2 ساعة
الفنانة اللبنانية جوليا بطرس

جوليا بطرس لأهل غزة: تحتلّون وجداني وألمي في كل دقيقة

25 تشرين الأول 2023
اعتقلت عبد الهادي مساء أمس الاثنين، في مدينة الناصرة، بشبهة "التحريض" عبر منشوراتها

بعد الإشادة بحماس.. سلطات الاحتلال تعتقل الممثلة الفلسطينية ميساء عبد الهادي

25 تشرين الأول 2023
عملت مها دخيل، كوكيلة أعمال مع عدد كبير من النجوم وتعد واحدة من كبار الوكلاء في هوليوود.

إقالة وكيلة أعمال توم كروز لدعمها غزة.. فهل تراجعت عن موقفها؟

24 تشرين الأول 2023
"إسرائيل منظمة إرهابية لا تمت بصلة للديانة اليهودية الأصلية". تؤكد طافش

نسرين طافش: إنهاء الاستيطان مسؤولية العالم

24 تشرين الأول 2023
افكار و مواقف

البعد الإنساني للحرب

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
1698365514522208900

نصيحة تدين بها أميركا لإسرائيل

ترجمات | منذ22 ساعة
1698365514732209100

مخاطر الاجتياح البري لغزة

ترجمات | منذ22 ساعة
‏جنود أميركيون يستعدون لمغادرة قاعدة أدير في العراق إلى بلادهم، 2012 - (أرشيفية)

نهاية استراتيجية الخروج الأميركية في الشرق الأوسط

ترجمات |25 تشرين الأول 2023
التحول في العالم يجب أن يبدأ من أفريقيا - (المصدر)

لماذا يفقد الأفارقة الثقة بالديمقراطية؟

ترجمات |24 تشرين الأول 2023
1697966508694986900

غزة أحدثت انهيارا في العقلية الاستعمارية الغربية‏

ترجمات |22 تشرين الأول 2023
أرشيفية

الاحتلال في حاجة إلى إستراتيجية للخروج: هل تستطيع أميركا المساعدة؟

ترجمات |24 تشرين الأول 2023
 