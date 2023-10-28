"ويجز" يرفع العلم الفلسطيني ويهتف لحريتها من كندا (فيديو)

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هتاف ويجز والجمهور.. "الحرية لفلسطين"



ويجز يتبرع لأهالي قطاع غزة



وقد ظهر ويجز في الفيديو الذي نشره عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، وهو يوجه كلمته للجمهور الحاضر، مشيراً إلى دعمه للقضية الفلسطينية بشكل كامل.فيما طلب من الحضور فتح بث مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ثم بدأ بالهتاف قائلاً "الحرية لفلسطين"، وهي الجملة التي كان يرددها معه الجمهور بصوت واحد.وقد استمر الجمهور في ترديد جملة "الحرية لفلسطين" باللغة الإنجليزية، حتى بعد توقفه عن ترديدها، ليعود مجدداً ويضم صوته إلى صوت الحضور مرة أخرى، ويحمل العلم الفلسطيني بعد ذلك.وقد كان العلم الفلسطيني حاضراً كذلك بين الجماهير التي جاءت لحضور الحفل، إذ لم يكن ويجز هو الشخص الوحيد الذي حمله خلال هذه الأمسية، في أكبر مدن كندا تورونتو.وقد كان ويجز قد أعلن قبل يومين من بداية جولته الفنية الجديدة خارج مصر، على أنه سيقوم بالتبرع بجزء من أرباحه، من أجل دعم أهالي قطاع غزة.إذ نشر عبر حسابه على إنستغرام منشوراً يكشف فيه تواريخ وأماكن إقامة حفلاته المقبلة، وعلق عليها بالقول: "بينما تنفطر قلوبنا على إخواننا في غزة والعنف المستمر، نعتقد أنه من الضروري استخدام منبرنا وصوتنا، للوقوف تضامناً مع فلسطين خلال هذه الأوقات المأساوية".وأضاف: "لقد قررنا استخدام هذه الجولة وصوتنا لرفع مستوى الوعي حول المعاناة المستمرة لإخواننا وأخواتنا الفلسطينيين، والتي تحمّلوها لسنوات".ثم ختم منشوره وكتب: "وفي إطار سعينا لتقديم الدعم لشعبنا الفلسطيني، وكافة المدنيين في غزة والضفة الغربية، سيتم التبرع بجزء من أرباح جولتنا القادمة لجهود الإغاثة ورفع المعاناة عنهم، نريد أن نقدم أكبر قدر ممكن من المساعدة والوعي". -وكالات