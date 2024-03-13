الأربعاء 13 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"صلة رحم" يستعرض الموقف الشرعي من "تأجير الأرحام"

المسلسل
مسلسل صلة رحم

وجهت أسرة عمل مسلسل "صلة رحم" الشكر للداعية الإسلامي الشيخ خالد الجندي من خلال تتر العمل، لظهوره الخاص والمهم ضمن الأحداث وتحديدا في الحلقة الثالثة مع بطل العمل إياد نصار.

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ورصد المشهد ومدته 4 دقائق ونصف رأي الدين في موضوع تأجير الأرحام، وهو ما يناقشه المسلسل من خلال قصة اجتماعية لرجل يرفض أن يفشل في تكوين اسرة واستقرار له، ليؤكد الشيخ خالد أن تأجير الأرحام حرام شرعا وبه شبهه اختلاط أنساب، رافضا أن يكون هذا هو تفكير رجل علم وطبيب كشخصية حسام التي يؤديها إياد نصار، ومن خلال تلك الدقائق اظهر الفرق بين الشرع وهو ما أنزل في القرآن الكريم والفتاوي القابلة للتغير، وذكر العديد من الآيات القرآنية التي تثبت مدي حرمانيه هذا الامر.


وقدم خلال المشهد اياد نصار التساؤلات التي يمكن لاي انسان أن يتساءل عنها وكل الشكوك التي يمكن أن يتعرض لها أي شخص يريد أن يكون أبا ولكن تظهر العديد من الأمور التي تعاند ذلك، ليوضح له الشيخ خالد كافة الردود على كل تساؤلاته منها معني الابتلاءات وأيضا الفرق بين القضاء والقدر، ودور الإنسان في الحياة وضرورة سعيه ولكنه في النهاية لابد وأن يرضي بقضاء الله، وبالرغم من تقديم خالد الجندي الحجج الكاملة لحسام “إياد نصار” إلا أنه لم يقتنع وبدأ يسير في طريق لتحقيق هذا الغرض وإيجاد رحم للإيجار.


مسلسل "صلة رحم" تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي، وإنتاج صادق الصباح، وبطولة إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، ومحمد جمعة، ويسرا اللوزي، وعابد عناني، ونبيل نور الدين، وهبة عبد الغني، وعمرو القاضي، وداليا خليف، وريام كفارنا، وسلوى محمد على، ومحمد دسوقي، وصفاء جلال، وبتول حداد، ومحمد السويسي.

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