الثلاثاء 12 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

اياد نصار يستعين بنجاة الصغيرة وعفاف راضي وعمرو دياب في "صلة رحم"

مشهد من المسلسل
مشهد من الحلقة الاولى

في الحلقة الاولي من مسلسل "صلة رحم" استعان المخرج تامر نادي ببعض الأغاني في الجلقة الأولي والتي تناسب مع "المود" الخاص بشخصية "حسام" والتي يقدمها النجم إياد نصار.

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حيث بدأت الحلقة بأغنية نجاة الصغيرة "بحلم معاك" كلمات عبدالرحيم منصور وألحان هاني شنودة واختار منها مجموعة محددة من الابيات والتي تقول" باحلم معاك.. بسفينة وبميناء ترسينا ونبحر تاني ..الريح تعاند" وانهي المخرج المشهد بصورة ابنه البعيد عنه ليصف حالة حسام ومدي اشتياقه لابنه الذي تحول لحلم بعيد ولكنه يتمناه مع ضجيج المستشفى اليومي حيث يعمل.  


أما الأغنية الثانية فكانت لعمرو دياب "طبع الحياة" من البوم "أيامنا" وهي من كلمات مدحت العدل والحان حميد الشاعري وعمرو دياب حيث وصفت الأغنية حالة أخري لحسام بعد لقاءه بحبيبته السابقة "جيهان" أثناء انتظاره لزوجته "واختار المخرج الكلمات التالية من الأغنية "يا حب خذنا سنين معاه .. مهما افترقنا وقلنا اه .. الشمس طالعة في كل يوم"، حيث يظهر أنه مازال يكن لجيهان بعض المشاعر بالرغم من البعد، ولكن له حياة مختلفة الآن.


بينما كان لعفاف راضي وأغنيتها "وبتسأل يا حبيبي" كلمات سيد حجاب والحان عمار الشريعي، حيث اختار "نادي" الكلمات التالية "وبتسأل يا حبيبي بحبك قد إيه؟ .. ده حبك يا حبيبي بالعالم واللي فيه" ليصف حالة الشاعرية والحب التي حاول كل من حسام وجيهان ان يقوموا باستعادتها مرة اخري بعد انفصالهما لفترة طويلة بمشهد آخر.


مسلسل "صلة رحم" تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي، وإنتاج صادق الصباح، وبطولة إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، ومحمد جمعة، ويسرا اللوزي، وعابد عناني، ونبيل نور الدين، وهبة عبد الغني، وعمرو القاضي، وداليا خليف، وريام كفارنا، وسلوى محمد على، ومحمد دسوقي، وصفاء جلال، وبتول حداد، ومحمد السويسي.

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