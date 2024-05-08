الأربعاء 08 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الدين العالمي عند مستوى تاريخي بلغ 315 تريليون دولار

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كشف تقرير حديث صادر عن معهد التمويل الدولي، أن إجمالي الدين العالمي سجل مستوى قياسيا جديدا خلال الربع الأول من العام الجاري، بلغ 315 تريليون دولار.

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وبحسب وكالة "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، ذكر المعهد في تقريره الذي نُشر اليوم الأربعاء، أن الدين العالمي زاد خلال الربع الأول من العام الحالي بمقدار 1.3 تريليون دولار مقارنة مع أرقام الربع الأخير من العام الماضي.


ويأتي ارتفاع مجمل الدين العالمي في وقت تبقى أسعار الفائدة على العملات الرئيسة بصدارة الدولار، مرتفعة عند قمة 23 عاما، وبنسبة 5.5 بالمئة، فيما تواصل الهند والصين الإفراط في الاقتراض.


وحذر معهد التمويل الدولي (IIF) من أن جهود ما بعد الوباء لخفض الديون، قد وصلت إلى نهايتها مع قيام الحكومات بخفض الضرائب، وزيادة الإنفاق وسط عدد قياسي من الانتخابات هذا العام.


وقال المعهد، "الزيادة كانت مدفوعة في المقام الأول بالأسواق الناشئة، حيث ارتفع الدين إلى مستوى غير مسبوق يتجاوز 105 تريليونات دولار".


والشهر الماضي، حذر صندوق النقد الدولي من أن كومة ديون الهند قد تتجاوز حجم اقتصادها بحلول نهاية العقد، حيث تنفق مليارات الدولارات كل عام على التعامل مع الكوارث الطبيعية.

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