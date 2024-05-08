سلطات الاحتلال تباشر هدم 47 منزلا في النقب داخل أراضي الـ48

باشرت آليات وجرافات سلطات الاحتلال الإسرائيلية، بحماية من شرطة الاحتلال، اليوم الأربعاء، بهدم 47 منزلا تعود لعائلة أبو عصا في وادي الخليل قرب قرية أم بطين في منطقة النقب داخل أراضي عام 1948.

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وأوضحت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب في بيان، أن السلطات الإسرائيلية تحاول إجبار سكان عائلة أبو عصا على الانتقال إلى مكان آخر، وذلك لصالح تمديد شارع جنوبا.



وتابعت "الشرطة تعتزم منع السكان من التظاهر والتجمهر والاحتجاج على جريمة الهدم والترحيل التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ النقب، والتي تمارسها الحكومة الإسرائيلية وعناصر الشرطة وآليات الهدم بحق المواطنين العرب في النقب".



وأكدت اللجنة أن هدم البيوت الجماعي والتهجير يتماشى مع الرؤية الرسمية الإسرائيلية بفصل مصير غزة عن الضفة، قائلة "استهداف الوجود العربي في النقب هو قضية أهله المباشرين أولا، وهو قضية الجليل والمثلث والساحل وهو قضية الوجود الفلسطيني المستهدف، والتصدي لهذه السياسة مسؤولية الجميع".