سيلينا غوميز تعتذر للفلسطينيين: كنت غبية

تسببت صورة نشرتها النجمة العالمية سيلينا غوميز، في إثارة جدل واسع خلال اليومين الأخيرين، حيث تعرضت لهجوم كبير من قبل نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي.

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وشاركت سيلينا غوميز مؤخراً صورة عبر حسابها الموثق على موقع إنستغرام، بينما كانت تستمتع بنزهة صباحية خاصة.



فيما فاجأ كوب ستاربكس في الصورة بعض مستخدمي الإنترنت، وهي العلامة المقاطعة بسبب دعهما للكيان الصهيوني ضد الأبرياء في غزة.



حيث ظهرت الفنانة هي مستلقية على مفرش، ومعها سلة وكوب ستاربكس ومستحضرات تجميل من علامة Rare Beauty الخاصة بها.



ومع انتشار صورة سيلينا غوميز وفي خلفيتها كوب ستاربكس، بدأ الكثيرون في التحريض ضدها وذكر اسمها في التعليقات.



ومع ذكر الكثيرين أنها “تستحق الكراهية”، لنشرها صورة مع كوب العلامة التجارية للقهوة، ردت سيلينا غوميز بعد ذلك على أحد التعليقات التي قال صاحبها: “إنها تستحق الكراهية. لا يمكن أن تكون بمثل هذا الغباء”.







وكتبت النجمة: “أنا لم أعرف. لذلك يبدو أنني بهذا الغباء. أنا آسفة”.



وتراجعت سيلينا غوميز عن نشر الصور التي ظهرت فيها مع كوب ستاربكس، وحذفتها فوراً من خاصية القصص القصيرة لحسابها على إنستغرام.



ولكن يبدو أن هذا لم يكن كافياً لمتابعيها، الذين استمروا في مهاجمتها واتهامها بنسيان القضية.



وبدأت حملات عالمية للترويج للمقاطعة، بعد وقت قصير من العدوان على غزة. وذلك عندما بدأ الكثيرون حركة مقاطعة العلامات التجارية الكبرى. بما في ذلك ستاربكس. وكالات

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