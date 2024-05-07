الثلاثاء 07 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

سيلينا غوميز تعتذر للفلسطينيين: كنت غبية

سيلينا غوميز
سيلينا غوميز

تسببت صورة نشرتها النجمة العالمية سيلينا غوميز، في إثارة جدل واسع خلال اليومين الأخيرين، حيث تعرضت لهجوم كبير من قبل نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي.

اضافة اعلان

 

 وشاركت سيلينا غوميز مؤخراً صورة عبر حسابها الموثق على موقع إنستغرام، بينما كانت تستمتع بنزهة صباحية خاصة.


فيما فاجأ كوب ستاربكس في الصورة بعض مستخدمي الإنترنت، وهي العلامة المقاطعة بسبب دعهما للكيان الصهيوني ضد الأبرياء في غزة.


حيث ظهرت الفنانة هي مستلقية على مفرش، ومعها سلة وكوب ستاربكس ومستحضرات تجميل من علامة Rare Beauty الخاصة بها.


ومع انتشار صورة سيلينا غوميز وفي خلفيتها كوب ستاربكس، بدأ الكثيرون في التحريض ضدها وذكر اسمها في التعليقات.


ومع ذكر الكثيرين أنها “تستحق الكراهية”، لنشرها صورة مع كوب العلامة التجارية للقهوة، ردت سيلينا غوميز بعد ذلك على أحد التعليقات التي قال صاحبها: “إنها تستحق الكراهية. لا يمكن أن تكون بمثل هذا الغباء”.

 



وكتبت النجمة: “أنا لم أعرف. لذلك يبدو أنني بهذا الغباء. أنا آسفة”.


وتراجعت سيلينا غوميز عن نشر الصور التي ظهرت فيها مع كوب ستاربكس، وحذفتها فوراً من خاصية القصص القصيرة لحسابها على إنستغرام.


ولكن يبدو أن هذا لم يكن كافياً لمتابعيها، الذين استمروا في مهاجمتها واتهامها بنسيان القضية.


وبدأت حملات عالمية للترويج للمقاطعة، بعد وقت قصير من العدوان على غزة. وذلك عندما بدأ الكثيرون حركة مقاطعة العلامات التجارية الكبرى. بما في ذلك ستاربكس. وكالات

 

اقرأ أيضاً:

بعد دعمها لفلسطين.. جدل إثر حضور سيلينا غوميز حفل زفاف إسرائيلياً

تايلور سويفت وسيلينا غوميز تفاجآن الجمهور بحضور عرض داعم لفلسطين

 


share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الفنانة رندة المصري-(من المصدر)

ريشة المصري تنسج خيوطا من الألوان وتنقل المشهد الحياتي المعاصر

منذ15 ساعة
الفنان الأردني توفيق الدلو

"وجه الخير" لتوفيق الدلو أغنية تفتتح أفراح الصيف

منذ15 ساعة
أيمن زيدان رفقة ابنه الراحل نوار

أيمن زيدان يستذكر ابنه الراحل: ضجرتُ من الحزن يا ولدي

منذ23 ساعة
ديفيد بيكهام

6 نجوم كرة قدم تألقوا في هوليوود

منذ24 ساعة
الفنان السعودي محمد عبده

الفنان محمد عبده يعلن إصابته بمرض السرطان

05 أيار 2024
WhatsApp Image 2024-05-04 at 23.38.38

شباب برنامج فيلمي يصوّرون "غصن الزيتون" في عمّان

05 أيار 2024
افكار و مواقف

الحرب في الجنوب مؤجلة فقط

ماهر أبو طير |اليوم

عمال "ديلفري" محرم عليهم دخول مستشفيات!

محمود خطاطبة |اليوم

بعض المؤشرات النقدية تحت المجهر

سلامة الدرعاوي |اليوم

التراشق الإيراني الإسرائيلي

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

هل هذا ما تفضله إسرائيل؟

سميح المعايطة |اليوم

احتجاجات الجامعات الأميركية إلى أين؟

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
1714999832271267000

‏الجامعات وسحب الاستثمارات من المجمع الصناعي العسكري‏

ترجمات | منذ16 ساعة
Untitled-1

ماذا بعد بين إيران وإسرائيل؟

ترجمات | منذ16 ساعة
Untitled-1

"غرب" المعايير المزدوجة‏

ترجمات | منذ16 ساعة
مشارك في الاحتجاجات ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (المصدر)

نتنياهو غير مؤهل للخدمة؛ وعليه أن يستقيل الآن

ترجمات |05 أيار 2024
‏شرطة نيويورك تقتحم احتجاج جامعة نيويورك المؤيد لفلسطين - (أرشيفية)

التضامن مع فلسطين في أميركا: من الاحتجاج إلى المقاومة‏

ترجمات |05 أيار 2024
شاخصة مقر الـ"أونروا" في منطقة صور اللبنانية - (أرشيفية)

‏حملة إسرائيل على (الأونروا) تفشل‏ تماما

ترجمات |04 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

منخفض

الجامعات حول العالم 05 أيار 2024

الجامعات حول العالم

الصابرون 04 أيار 2024

الصابرون

كيف مضت العطلة ! 03 أيار 2024

حمزة حجاج - كيف مضت العطلة !

الشحدة 02 أيار 2024

الشحدة

عيد العمال 01 أيار 2024

hajjaj
 
 