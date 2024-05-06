"وجه الخير" لتوفيق الدلو أغنية تفتتح أفراح الصيف

أحمد الشوابكة

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عمان- أطلق الفنان الأردني توفيق الدلو عبر قناته على "يوتيوب" ومنصاته على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الصوتية المعروفة، أغنيته الجديدة بعنوان "وجه الخير"، من كلمات مهند الصفدي وألحان الفنان رامي شفيق وتوزيع فادي الفحماوي وماسترينغ سام سكاف "نيويورك".وتضمنت الأغنية مزيجا متوافقا بين الكلمات والموسيقا في أجواء تحاكي طبيعة مناسبات الأردنيين وحفلات الزفاف.ويؤكد الدلو، أن الأغنية القوية من ناحية الكلمات والألحان والتوزيع لا تحتاج إلى تصويرها على نظام الفيديو كليب، وكلماتها وألحانها وتوزيعها يجعلان الأغنية متكاملة في قوتها.وهناك عمل غنائي "ديو" وطني اجتماعي يجمع الفنان توفيق الدلو مع الوجه الجديد دُنا عازر بعنوان "نشمي" كلماته تعبيرا عن حب الأردن الذي لا يضاهيه حب، وفق ما ذكره الدلو في حديثه لـ " الغد "، بأنه سيتحدث عن تفاصيل الأغنية بعد إطلاقها رسميا.ويشير إلى أن هناك أعمالا غنائية عاطفية، سترى النور قريباً. وعن مشاريعه المستقبلية، فقد أكد الدلو أن هناك العديد من النشاطات الغنائية التي سيحييها داخل الأردن وخارجه من أبرزها العديد من الحفلات في مصر ودبي ولبنان، إضافة إلى إحياء الحفلات والأعراس في الصيف الأردن.