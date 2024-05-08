الاحتلال يعتقل 30 فلسطينيا

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، حملة دهم واعتقالات واسعة، طالت 30 فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة بينهم سيدة، وأسرى سابقون.

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وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ، ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك ، إن عمليات الاعتقال تركزت في محافظات الخليل، بيت لحم، ونابلس، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات رام الله، طولكرم، جنين، والقدس.



وبحسب البيان ، يواصل الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، يرافقها اعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إضافة إلى عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين، ومصادرة الأموال، والمركبات.



يشار إلى أن الاحتلال قد أعاد اعتقال مجموعة من الأسرى الذين أفرجوا عنهم مؤخرا، ومنهم معتقلون إداريون ، والمعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقا.



وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي إلى نحو 8640، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.



يذكر أن الاحتلال يواصل تنفيذ حملات الاعتقال في الضفة، التي يرافقها عمليات تنكيل وتعذيب ممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم، بشكل غير مسبوق، ولم يستثن الاحتلال خلال حملات الاعتقال المرضى والجرحى وكبار السن.