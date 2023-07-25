فنانو سمبوزيوم بنك القاهرة يزورون متاحف الوطني للفنون والأردن والآرمات

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نظمت إدارة سمبوزيوم بنك القاهرة عمان الدولي امس زيارة للفنانين المشاركين في السمبوزيوم للمتحف الوطني للفنون بجبل اللويبدة ومتحف الأردن براس العين ومتحف " الآرمات" بوسط البلد.تجول الفنانون في صالات المتحف الوطني بقسميه الاول والثاني وتعرفوا الى جزء من مجموعة المتحف الفنية من اللوحات والمنحوتات ورافقهم في الزيارة مدير العلاقات في المتحف خليل المجالي, وفي متحف الاردن اطلع الفنانون على معروضات المتحف والذي يسرد تاريخ الاردن بشرح واف من اخصائي التعليم بالمتحف محمد القيسي واستمع الفنانون الى قصة وفكرة تاسيس متحف الارمات من مدير ومؤسس المتحف غازي خطاب وشريكه ناصر عبد الكريم وكان رافق الفنانين في الزيارة للمتاحف كوميسير السمبوزيوم الفنان محمد الجالوس والمنسق الاعلامي رسمي الجراح ووثق للزيارة المصور صلاح ابو وهدان .الى ذلك تتواصل في ساحات البنك بوادي صقرة ورشات الرسم والتي تستمر حتى التاسع والعشرين من الشهر الجاري .يشارك في السمبوزيوم احمد جاريد من المغرب وبتول فكيكي واسماعيل عزام وسالم مذكور من العراق ومليكه جوفيتش من صربيا وابراهيم غزاله واحمد شيحا ووليد عبيد من مصر ومن الاردن محمد الجالوس وجمان النمري وعلي عمرو وعثمان شهاب واوكسانا تايسيفا من روسيا وعايشه قريشي من باكستان وبندانا كوماري من الهند ونبيل عناني وسليمان منصور من فلسطين وسالم ركاح من الجزائر واسماعيل الرفاعي من سوريا و سلمان المالك من قطر و تشمل قائمة الفنانين الشباب ريم مصري من فلسطين ومي قدورة ولين صرايرة وعروبة قاسم من الاردن ومحمد تهامي من مصر .يكرم السمبوزيوم في دورته الحالية الفنانين ياسر دويك وعبد الرؤوف شمعون ومحمد ابوزريق من الاردن والقطري سلمان المالك والعراقية بتول فكيكي والمصري احمد شيحا وسليمان منصور ونبيل عناني من فلسطين .يشار الى ان السمبوزيوم يحتفي بمنجز الفنانين بمعرض دولي يقام في جاليري البنك يوم 30/7