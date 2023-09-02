في الذكرى الخامسة لوفاته.. ركين تستذكر والدها سعد السيلاوي

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وكتبت ابنته الممثلة الأردنية ركين سعد عبر حسابها الخاص "فيسبوك": "اليوم بصيرلك خمس سنين بابا.. نفسي تكون موجود.. جد نفسي ... مشتاقتلك كتير و كل يوم من وقت ما رحت و انا بفكر فيك و بدعيلك..الله يرحمك يا حبيب قلبي ... بحبك كتيير كتييير يا احلى اب بالدنيا كلها".وكان السيلاوي أصيب بسرطان الحنجرة عام 2012 ما استدعى استئصالها في العام 2013 ثم تعافى من المرض وعاد لمزاولة مهنته.وفي العام 2014 قلد جلالة الملك عبدالله الثاني السيلاوي وسام الحسين للعطاء المتميز بمناسبة الذكرى الـ 68 لذكرى الاستقلال.