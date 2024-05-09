الخميس 09 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

كيم كارداشيان ترد على متظاهرة داعمة لفلسطين: حرّروا الجميع (فيديو)

كيم كارداشيان
كيم كارداشيان
واجهت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان متظاهرة داعمة لفلسطين، تهتف "فلسطين حرة"، أثناء تواجدها في مهرجان الأعمال في هامبورغ بألمانيا.

وقامت المتظاهرة بمقاطعة حديث كارداشيان بالهتاف تكراراً "فلسطين حرة"، لترد عليها كيم قائلة: "حرّروا الجميع".

وتُظهر اللقطات التي شاركها حساب "آيلين جولر" عبر "تيك توك"، الأمن وهو يخرج المتظاهرة من الحشد، وسُمعت كارداشيان وهي تقول في ميكروفونها "حرّروا الجميع"، بينما يتم سحب المتظاهرة بعيداً.

اضافة اعلان


وزارت كارداشيان ألمانيا للتحدث في المعرض التجاري الرقمي والتسويقي "OMR"، بعد ساعات فقط من ظهورها في حفل الـ "Met Gala" في نيويورك.

ويُذكر أن كيم كانت قد نشرت صوراً من احتفالها بعيد الهالوين، تُظهر ابنها "سانت" وصديقه يرتديان قميصي لاعبين دوليين، وقد تمّ تمزيق القميصين وتلطيخهما بالطلاء الأحمر وكأنّهما تعرّضا لإصابات خطيرة، ما اعتبره الجمهور استهزاء بأطفال غزّة واستغلالاً لمعاناتهم للترفيه في الهالوين.

كما أنهّا أثارت بلبلة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي فيما سبق، بعدما كذبت في بث مباشر على "تيك توك"، حيث قالت لابنتها إنّ علم فلسطين هو علم البرازيل.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لجزء من بث مباشر كانت تشارك فيه كيم مع ابنتها نورث. وخلال البث أرسل المشاهدون أعلام فلسطين، ما دفع نورث لسؤال والدتها عن العلم ولماذا يرسلونه باستمرار. ورداً على سؤالها، قالت كيم: "هذا علم البرازيل. أرسلوه لأننا كنّا نتحدث عن أمور تتعلق بكرة القدم". وكالات

 

اقرأ أيضاً: 

رسالة بغيضة مبطنة.. كيم كارديشيان تزين بيتها بـ”أكفان أطفال”، الانتقادات تطاردها

 

 

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
العبداللات يحيي حفله الخيري لدعم مرضى السرطان في الأردن وغزة

العبداللات يحيي حفله الخيري لدعم مرضى السرطان في الأردن وغزة

04 أيار 2024
اقرأ أيضا
نسرين طافش

نسرين طافش تواجه اتهامات بـ”التسول” عبر “تيك توك”.. وهي ترد

08 أيار 2024
شعار المهرجان

"احكيلي" شعار الدورة الخامسة لمهرجان "عمّان السينمائي"

08 أيار 2024
جانب من مشاركة القاص عمرو في مهرجان الشارقة القرائي للطفل-(من المصدر)

"أشعار في حب الأردن".. محمد عمرو يسافر بالأطفال في رحلة تعزز الانتماء

07 أيار 2024
بيلا رفقة والدها محمد حديد

والد بيلا وجيجي حديد يعلن إفلاسه

07 أيار 2024
سيلينا غوميز

سيلينا غوميز تعتذر للفلسطينيين: كنت غبية

07 أيار 2024
الفنانة رندة المصري-(من المصدر)

ريشة المصري تنسج خيوطا من الألوان وتنقل المشهد الحياتي المعاصر

06 أيار 2024
افكار و مواقف

حل العودتين (3)

علاء الدين أبو زينة |اليوم

عظم الله أجركم

سائد كراجة |اليوم

الأدوية.. دق ناقوس الخطر

سلامة الدرعاوي |اليوم

أثر الحساب الجاري على الاقتصاد

رعد التل |اليوم

إعادة تأهيل في العمق

مالك العثامنة |اليوم

الصحف وتحديات الربحية

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
النساء الحوامل في غزة ليس لديهن مكان آمن يذهبن إليه وواجهن تحديات لا يمكن تصورها

المعاناة الصامتة للنساء الفلسطينيات‏

ترجمات | منذ19 ساعة
"فقدان الأمل".. صورة من السودان - (المصدر)

بعد عام من الحرب السودان دولة فاشلة ‏

ترجمات |07 أيار 2024
جندي إسرائيلي يفحص جزءاً من صاروخ باليستي إيراني سقط قرب مدينة عراد الجنوبية، 24 نيسان (أبريل) 2024 - (المصدر)

هل تستطيع إيران كسب حرب استنزاف اقتصادية مع إسرائيل؟

ترجمات |07 أيار 2024
أرشيفية

كذبة إسرائيل عن "الدروع البشرية"

ترجمات |07 أيار 2024
1714999832271267000

‏الجامعات وسحب الاستثمارات من المجمع الصناعي العسكري‏

ترجمات |06 أيار 2024
Untitled-1

ماذا بعد بين إيران وإسرائيل؟

ترجمات |06 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

العصف الذهني للطعام في الأردن

ابني 07 أيار 2024

hajjaj

منخفض 06 أيار 2024

hajjaj copy

الجامعات حول العالم 05 أيار 2024

الجامعات حول العالم

الصابرون 04 أيار 2024

الصابرون

كيف مضت العطلة ! 03 أيار 2024

حمزة حجاج - كيف مضت العطلة !
 
 