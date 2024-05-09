كيم كارداشيان ترد على متظاهرة داعمة لفلسطين: حرّروا الجميع (فيديو)

Kim Kardashian reacts to protester shouting “Free Palestine” at OMR business festival in Hamburg:



“Free everybody.” pic.twitter.com/ujGBtdp8Fl — Pop Crave (@PopCrave) May 8, 2024

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وقامت المتظاهرة بمقاطعة حديث كارداشيان بالهتاف تكراراً "فلسطين حرة"، لترد عليها كيم قائلة: "حرّروا الجميع".وتُظهر اللقطات التي شاركها حساب "آيلين جولر" عبر "تيك توك"، الأمن وهو يخرج المتظاهرة من الحشد، وسُمعت كارداشيان وهي تقول في ميكروفونها "حرّروا الجميع"، بينما يتم سحب المتظاهرة بعيداً.



وزارت كارداشيان ألمانيا للتحدث في المعرض التجاري الرقمي والتسويقي "OMR"، بعد ساعات فقط من ظهورها في حفل الـ "Met Gala" في نيويورك.



ويُذكر أن كيم كانت قد نشرت صوراً من احتفالها بعيد الهالوين، تُظهر ابنها "سانت" وصديقه يرتديان قميصي لاعبين دوليين، وقد تمّ تمزيق القميصين وتلطيخهما بالطلاء الأحمر وكأنّهما تعرّضا لإصابات خطيرة، ما اعتبره الجمهور استهزاء بأطفال غزّة واستغلالاً لمعاناتهم للترفيه في الهالوين.



كما أنهّا أثارت بلبلة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي فيما سبق، بعدما كذبت في بث مباشر على "تيك توك"، حيث قالت لابنتها إنّ علم فلسطين هو علم البرازيل.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لجزء من بث مباشر كانت تشارك فيه كيم مع ابنتها نورث. وخلال البث أرسل المشاهدون أعلام فلسطين، ما دفع نورث لسؤال والدتها عن العلم ولماذا يرسلونه باستمرار. ورداً على سؤالها، قالت كيم: "هذا علم البرازيل. أرسلوه لأننا كنّا نتحدث عن أمور تتعلق بكرة القدم". وكالات

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