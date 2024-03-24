الأحد 24 آذار 2024
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محامية مصرية: نعمة الأفوكاتو أشبه بفيلم هندي

مشهد من مسلسل نعمة الأفوكاتو
مشهد من مسلسل نعمة الأفوكاتو

نعمة الأفوكاتو شخصية درامية تجسدها الفنانة مي عمر في مسلسل يحمل الاسم نفسه، وهي سيدة تعيش في منطقة شعبية وتعمل في مهنة المحاماة، وتتمحور قصة المسلسل حول شهامتها وجدعنتها وقوتها في نصرة الضعيف والوقوف في وجه أي ظالم، وعلى الرغم من بساطة هيئتها وعملها من مقهى شعبي في المنطقة التي تسكن بها فإنها استطاعت أن تكسب قضية وتحصل على أتعاب خيالية وصلت إلى 10 ملايين جنيه، وهو ما وصفته المحامية نهى الجندي بأنه بعيد تمامًا عن الواقع.

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وشنت «الجندي» هجومًا على مسلسل «نعمة الأفوكاتو» لأنه حسب تأكيدها يحمل إهانة للمحاميات واستخفافا بعقول المشاهدين، وقالت في حديثها لـ«المصري اليوم»، إن ظهور مي عمر كمحامية تستقبل موكليها في مقهى بلدي، وأثناء مناقشة القضايا تقوم بتقطيع الخضروات، هو أمر بعيد عن الواقع وصورة سلبية فيها سخرية من عمل المرأة في هذه المهنة، وقالت: «طريقة لبسها، والشنط الكثيرة التي تحملها، وخلع الحذاء داخل سيارتها، ومناداتها باسم الأفوكاتو، كلها مشاهد سلبية فيها إهانة للمحاميات».


ووصفت «الجندي» مشهد «نعمة» وهي تجلس في المقهى تقطّع البطاطس، وفي الوقت نفسه تناقش مع أحد الموكلين، وهو رجل أعمال ملياردير، قضية ابنه المحكوم عليه بالحبس 10 سنوات في جناية قتل، بأنه غير منطقي وأشبه بفيلم هندي، وقالت: «كيف لمحامية شابة أن تتقاضى أتعابا تصل إلى 10 ملايين جنيه في قضية واحدة، وتناقش تفاصيل القضية في مقهى، هذا خيال مؤلف ليس له علاقة بالواقع».

أخطاء في مسلسل نعمة الأفوكاتو

عدة أخطاء رصدتها «الجندى» في المسلسل، منها بحسب تعبيرها، مشهد مرافعة «نعمة» في المحكمة قائلة: «طريقة مرافعة نعمة أمام القاضي مخالفة للواقع، فالقاضي لا يسمح باستخدام اللهجة العامية وبكلمات مهلهلة»، مؤكدة أن المحامي يحترم القانون ولا يستعين ببلطجية للحصول على حقه أو للانتقام مثلما فعلت «نعمة» التي خطفت زوجها بمساعدة بلطجية واحتجزته بغرض الانتقام منه لأنه خانها وتزوج عليها، وقالت: «المسلسل أغضب عددا كبيرا من المحامين وهناك تحرك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد القائمين على المسلسل».

كما انتقدت «الجندي» مشاهد خلع «نعمة» للحذاء داخل سيارتها أثناء القيادة، مؤكدة أنها تشجع على ممارسة عادة قد تتسبب في حدوث كوارث على الطرق السريعة، مشيرة إلى أن خلع الحذاء إشارة إلى أنها «ست قادرة ومفيش حد بيهمها»، موضحة أن ليلى علوي وغادة عبدالرازق ومي كساب من أفضل الفنانات اللاتي قدمن شخصية المحامية.

عن المسلسل

مسلسل نعمة الأفوكاتو من إخراج محمد سامي، وتأليف محمد سامي ومهاب طارق، ويشارك مي عمر البطولة أحمد زاهر وأروى جودة وكمال أبورية وسامي مغاوري وسلوى عثمان، ويعرض يوميًا على قناة MBC مصر، الساعة 10 مساءً، والإعادة الساعة 4 عصرًا. -المصري اليوم

 

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