الفيلم الفلسطيني "لا أرض أخرى" يحصد "الدب الذهبي" في برلين

حاز الفيلم الفلسطيني: no other land، على جائزة الدب الذهبي كأفضل وثائقي، في ختام الدورة 74 من مهرجان برلين السينمائي الدولي.

ملصق الفيلم الفلسطيني: لا أرض أخرى

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اختتمت الدورة 74 من مهرجان برلين السينمائي الدولي بتتويج الشريط السنغالي: داهومي، بجائزة الدب الذهبي كأفضل فيلم روائي طويل، ليصبح أول فوز لشريط أفريقي بهذه الجائزة، وهو الأقصر بين كل الفائزين: 68 دقيقة، أخرجته عن نص لها المخرجة السنغالية المولودة في باريس ماتي ديوب، وهو يتناول قضية الآثار البرونزية المنهوبة من بنين، وفي الأدوار: غيلا أدانو، حبيب أهنداسي، وجوزيا غيدجي.





حامل جائزة الدب الذهبي لأفضل روائي طويل



المهرجان منح شريط "لا أرض أخرى"، لأربعة ناشطين: الفلسطينيان: باسل عدرة، وحمدان بلاط.



وقد باشرت الصالات الألمانية عرضه في 17 شباط/ فبراير الجاري، ويتناول ممارسات "جيش الاحتلال الإسرائيلي" في تهجير المواطنين الفلسطينيين من الضفة الغربية، ومدته 95 دقيقة.



إشارة إلى أن جائزتي التمثيل نالهما: سيباستيان ستان عن دوره في: a different man وإيميلي واتسون عن small things like these، وحاز نيلسون كارلوس دي لوس سانتوس آرياس جائزة أفضل مخرج عن pepe. -وكالات