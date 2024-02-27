الثلاثاء 27 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الفيلم الفلسطيني "لا أرض أخرى" يحصد "الدب الذهبي" في برلين

مشهد من الفيلم الفلسطيني no other land
مشهد من الفيلم الفلسطيني no other land

حاز الفيلم الفلسطيني: no other land، على جائزة الدب الذهبي كأفضل وثائقي، في ختام الدورة 74 من مهرجان برلين السينمائي الدولي.

 

 ملصق الفيلم الفلسطيني: لا أرض أخرى

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اختتمت الدورة 74 من مهرجان برلين السينمائي الدولي بتتويج الشريط السنغالي: داهومي، بجائزة الدب الذهبي كأفضل فيلم روائي طويل، ليصبح أول فوز لشريط أفريقي بهذه الجائزة، وهو الأقصر بين كل الفائزين: 68 دقيقة، أخرجته عن نص لها المخرجة السنغالية المولودة في باريس ماتي ديوب، وهو يتناول قضية الآثار البرونزية المنهوبة من بنين، وفي الأدوار: غيلا أدانو، حبيب أهنداسي، وجوزيا غيدجي.

 


حامل جائزة الدب الذهبي لأفضل روائي طويل

المهرجان منح شريط "لا أرض أخرى"، لأربعة ناشطين: الفلسطينيان: باسل عدرة، وحمدان بلاط.


وقد باشرت  الصالات الألمانية عرضه في 17 شباط/ فبراير الجاري، ويتناول ممارسات "جيش الاحتلال الإسرائيلي" في تهجير المواطنين الفلسطينيين من الضفة الغربية، ومدته 95 دقيقة.


إشارة إلى أن جائزتي التمثيل نالهما: سيباستيان  ستان عن دوره في: a different man وإيميلي واتسون عن small things like these، وحاز نيلسون كارلوس دي لوس سانتوس آرياس جائزة أفضل مخرج عن pepe. -وكالات

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