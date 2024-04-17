المسرح الحر يحتفل بيوبيله الفضي و يكرم المخرج الراحل سمير خوالدة

بمناسبة مرور 25 عامًا على تأسيسها، تحتفي فرقة المسرح الحر هذا العام بإنجازاتها على مدار السنوات الماضي، والتي حققت حضورًا عربيًا ودوليًا كبيرًا من خلال مشاركاتها الفنية والإبداعية في كافة المهرجانات والملتقيات العربية والعالمية.

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واستمرارًا لنهجها السنوي، تقوم الفرقة بتنظيم مهرجانها المسرحي والذي تشارك به فرق عربية ومحلية وعالمية من خلال مشاركات دولية كبيرة فيه على غرار دوراته السابقة وبمساراته المتعددة سواء الشبابية أو الدولية أو الطفل.

وفي اجتماعه مؤخرًا ثمن مجلس إدارة المسرح الحر الجهود الحثيثة للفنانة الكبيرة أمل الدباس التي ترأست اللجنة العليا للمهرجان على مدار سبع سنوات المتتالية الماضية، والتي احدث نقلة نوعية في المهرجان.



وقرر المجلس تسمية الفنان السينوغراف محمد المراشدة رئيًسا للجنة العليا لمهرجان المسرح الحر الدولي في دورته التاسعة عشر والتي ستعقد في 29 من شهر حزيران القادم بمشاركة عربية ودولية متميزة والتي سيعلن عن تفاصيلها لاحقًا.

وفي أول تصريح لهُ وبعد تسلمه مهامه الجديدة، أكد المراشدة أن الدورة القادمة ستشهد العديد من الفعاليات المتميزة والعروض المسرحية الكبيرة كعادة المهرجان كل عام والتي ستكون مميزة هذا العام بمناسبة احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية.

واضاف أن المهرجان يجاهد سنويًا للمحافظة على إنجازاته والتي بناها خلال السنوات الخمسة والعشرين الماضية، متطلعين أن نكون دائمًا في مقدمة المهرجانات العربية والمحلية.



وعلى صعيد متصل، ووفاءً وتقديرًا قرر مجلس الإدارة تسمية الدورة الـ 19 بأسم الفنان الراحل سمير خوالدة وذلك لجهوده الكبيرة في خدمة الحركة المسرحية العربية والاردنية ولجهوده الجبارة في خدمة المسرح الحر، فيما تم تسمية جائزة الإخراج المسرحي بأسم الراحل والتي تمنح ضمن المسارين الشبابي والدولي.