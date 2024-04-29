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"البابطين للإبداع في خدمة اللغة العربية".. جائزة المؤسسات 60 ألف دولار، و 40 ألفا للأفراد

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جانب من الجلسة الإجرائية للمجلس التأسيسي لجائزة عبدالعزيز سعود البابطين بالقاهرة

عقدت بالقاهرة الجلسة الإجرائية للمجلس التأسيسي لجائزة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع في خدمة اللغة العربية والتي أنشئت بالتعاون بين البرلمان العربي ومؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية، وترأس الجلسة أكبر أعضاء مجلس الأمناء الحاضرين سنًّا د/ عبد العزيز محي الدين خوجة وزير الثقافة السعودي الأسبق لإنجاز ما يأتي:

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"أولًا -الاطلاع على مذكرة التفاهم بين البرلمان العربي ومؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية لإطلاق الجائزة، ثانيًا - انتخاب رئيس مجلس الأمناء من بين أعضاء المجلس لمدة أربعة أعوام. ثالثًا -اعتماد ترشيح أمين سر مجلس أمناء الجائزة من قبل مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية". 


وقد تم بالأجماع انتخاب عادل عبدالرحمن العسومي رئيساً لمجلس أمناء جائزة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع في خدمة اللغة العربية. كما اعتمد مجلس أمناء الجائزة اختيار عبدالرحمن خالد البابطين أمين سر الجائزة.


ثم بعد ذلك عقد مجلس أمناء الجائزة اجتماعه الأول برئاسة عادل عبدالرحمن العسومي رئيس مجلس أمناء الجائزة: "سعود عبدالعزيز البابطين رئيساً فخرياً للجائزة"، واستهلت الجلسة باقتراح عادل العسومي اختيار سعود عبدالعزيز البابطين رئيساً فخرياً لمجلس أمناء جائزة عبدالعزيز البابطين للإبداع في خدمة اللغة العربية.


ثم بدأ مجلس الأمناء بمناقشة جدول أعمال الاجتماع الأول والذي شمل البنود الآتية: 


"البرامج الرقمية والإلكترونية للأفراد، والسياسات اللغوية للمؤسسات"
أولًا - اختيار مجال منح الجائزة في فرع الأفراد والشخصيات وتم بالإجماع اختيار  مجال(البرامج الرقمية والإلكترونية في خدمة اللغة العربية)، وفي نفس البند تم اختيار مجال منح الجائزة في فرع المؤسسات والكيانات، وتم اختيار مجال(  اللغة العربية وتخطيط السياسات اللغوية).


وقد تم اقتراح تعديل قيمة الجائزة لتصبح 60 ألف دولار للمؤسسات، و40 ألف دولار للأفراد. ثانيًا -الاتفاق على الأسس والمبادئ العامة لمعايير الترشح للجائزة. ثالثًا -الاتفاق على آلية عمل لجنة التحكيم المنبثقة عن المجلس. واتفقوا بخصوص البند الثاني والثالث على أن يتم تشكيل عدد 2 من اللجان : 


"لجنة للمبادئ العامة لعمل مجلس الأمناء والصياغات والتي تشكل من الأعضاء  الدكتور سعد مصلوح (جمهورية مصر العربية)، الدكتور فيصل الحفيان (الجمهورية العربية السورية) ،الدكتور محمد مصطفى أبو شوارب (جمهورية مصر العربية) نائب أمين عام مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافي".


- وتم تشكيل لجان تحكيم الجائزة والتي تشكل من الأعضاء د/ سالم خدادة (الكويت) ،د/ عبد العزيز محي الدين خوجة (المملكة العربية السعودية) ، الدكتور سعد مصلوح (جمهورية مصر العربية)، الدكتور فيصل الحفيان (الجمهورية العربية السورية) ،الدكتور محمد مشبال (المملكة المغربية)، الدكتور محمد مصطفى أبو شوارب نائب أمين عام مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية. "أكتوبر القادم موعد حفل توزيع جوائز عبدالعزيز البابطين للابداع في خدمة اللغة العربية"، رابعًا -تحديد توقيتات الجائزة، وموعد الإعلان عن الجائزة
-واتفق أعضاء المجلس برئاسة العسومي على أن يكون الإعلان عن الجائزة وشروطها قبل تاريخ 15 مايو 2024، وتكون المدة المتاحة للترشح أربعة أشهر.

 

على أن يتم الإعلان عن الفائزين بالجوائز في شهر سبتمبر 2024 م، وتوزيع الجوائز في شهر أكتوبر 2024 م.

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