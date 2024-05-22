يوم تراثي ثقافي سلطي في اللويبدة

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ويقام اليوم التراثي الثقافي الذي يمثل عراقة مدينة السلط بالتعاون مع هيئات المجتمع المدني وجمعيات خيرية في السلط، وياتي بمناسبة احتفالات المملكة بذكرى الاستقلال وفي عمرة الاحتفالات الوطنية باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية.وتتضمن الفعالية غدا عدة فقرات تبرز الموروث الثقافي السلطي الغني، منها عرضا للزي التراثي لأهل المدينة وتمرينا لتهديب الشماغات، أضافة إلى عرض للمأكولات الشعبية التراثية للسلط، وعرضا للحرف اليدوية التقليدية من صنع أبناء وبنات المدينة وغيرها من فقرات منوعة لجميع افراد العائلة.وياتي تنظيم ها اليوم التراثي في سياق نهج دائرة المرافق والبرامج الثقافية، الذراع الثقافي لامانة عمان الكبرى، لإحياء التراث الأردني العريق، والذي يشمل تنظيم مثل هذه الأيام التراثية دوريا بما يغطي مختلف مدن ومناطق الأردن.