 
الخميس 23 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

يوم تراثي ثقافي سلطي في اللويبدة

اللويبدة
اللويبدة

تنظم دائرة المرافق والبرامج الثقافية في أمانة عمان الكبرى مساء غد الخميس يوما تراثيا ثقافيا سلطيا في ميدان (دوار) اللويبدة في عمان، ويفتتح عند السابعة مساء.اضافة اعلان

ويقام اليوم التراثي الثقافي الذي يمثل عراقة مدينة السلط بالتعاون مع هيئات المجتمع المدني وجمعيات خيرية في السلط، وياتي بمناسبة احتفالات المملكة بذكرى الاستقلال وفي عمرة الاحتفالات الوطنية باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية.

وتتضمن الفعالية غدا عدة فقرات تبرز الموروث الثقافي السلطي الغني، منها عرضا للزي التراثي لأهل المدينة وتمرينا لتهديب الشماغات، أضافة إلى عرض للمأكولات الشعبية التراثية للسلط، وعرضا للحرف اليدوية التقليدية من صنع أبناء وبنات المدينة وغيرها من فقرات منوعة لجميع افراد العائلة.

وياتي تنظيم ها اليوم التراثي في سياق نهج دائرة المرافق والبرامج الثقافية، الذراع الثقافي لامانة عمان الكبرى، لإحياء التراث الأردني العريق، والذي يشمل تنظيم مثل هذه الأيام التراثية دوريا بما يغطي مختلف مدن ومناطق الأردن.
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