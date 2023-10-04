الأربعاء 04 تشرين الأول 2023
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إعلان توفر مقاعد على البرنامج الموازي في البلقاء التطبيقية

جلمعة البلقاء التطبيقية - (أرشيفية)
جامعة البلقاء التطبيقية - (أرشيفية)

أعلن المسجل العام في جامعة البلقاء التطبيقية عن توفر مقاعد شواغر على البرنامج الموازي لمرحلة البكالوريوس في التخصصات المرفقة، حيث تم تفعيل طلبات الالتحاق على البرنامج الموازي.

وأوضح أنه على جميع الطلبة الراغبين بتقديم طلبات الالتحاق على هذه التخصصات الدخول على موقع الجامعة الإلكتروني/ بوابة القبولات/ بوابة قبولات البكالوريوس لتقديم طلب الالتحاق، وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 3/10/2023 وحتى مساء يوم الخميس الموافق 5/10/2023، أو من خلال الرابط التالي:

http://forsanapp.bau.edu.jo:8080/reg_forms/ParallelProgAdmission.jsp

وتاليا التخصصات المتاحة على البرنامج الموازي لمرحلة البكالوريوس:

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