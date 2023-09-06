تشكيلات أكاديمية في البلقاء التطبيقية (أسماء)

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قرر مجلس أمناء جامعة البلقاء التطبيقية خلال جلسته التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور أمية طوقان وحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني وأعضاء المجلس الموافقة على تنسيبات رئيس الجامعة بإجراء التشكيلات الأكاديمية والتي شملت تعيين نائب لرئيس الجامعة وعدد من عمداء كليات الجامعة.وتاليا تفاصيل التشكيلات الجديدة:تعيين الأستاذ الدكتور موسى خالد أبو عرابي نائبا لرئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية.تجديد تعيين الأستاذ الدكتور أحمد سلامة عيال عواد عميدا لكلية الهندسة التكنولوجية.تعيين الأستاذ الدكتور يحيا سلامة الخريسات عميدا لكلية إربد الجامعية.تعيين الأستاذ الدكتور بشار يعقوب عماري عميدا لكلية الحصن الجامعية.تعيين الأستاذ الدكتور زيد سليمان العدوان عميد لكلية الزرقاء الجامعية.تعيين الأستاذ الدكتور محمد صبحي غيث عميدا للبحث العلمي والابتكار.تعيين الأستاذ الدكتور رضوان قاسم الدويري عميدا لكلية الهندسة.تعيين الأستاذ الدكتور عمر أحمد الزعبي عميدا لكلية الذكاء الاصطناعي.تعيين الأستاذ الدكتور أحمد عبدالرحيم الدحيات عميدا لكلية عمان الجامعية للعلوم المالية والإدارية.تعيين الدكتور هارون سالم الطروانة قائما بأعمال عميد كلية الكرك الجامعية.وثمن المجلس جهود عمداء الكليات الذين أنهوا مدة تكليفهم، متمنيا التوفيق للعمداء الجدد في تحقيق مزيد من التقدم والإنجاز لمسيرة الجامعة بكلياتها ووحداتها ومراكزها العلمية كافة.