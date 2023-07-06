الخميس 06 تموز 2023
النسخة المطبوعة

تخفيض رسوم البرنامج الدولي لتخصص الطب في البلقاء التطبيقية

جامعة البلقاء التطبيقية - (أرشيفية)
جامعة البلقاء التطبيقية - (أرشيفية)
قرر مجلس أمناء جامعة البلقاء التطبيقية خلال جلسته التي عقدها برئاسة الدكتور أمية طوقان، وحضور رئيس الجامعة الدكتور أحمد العجلوني، تخفيض رسوم الساعة للبرنامج الدولي لتخصص الطب البشري ليصبح 380 دولارا، بدلا من 500 دولار.اضافة اعلان

كما قرر المجلس معاملة جميع الطلبة اللاجئين في الأردن والراغبين بالدراسة في كليات الجامعة وفي جميع التخصصات، معاملة الطلبة الأردنيين في البرنامج الموازي، بحيث تصبح دراستهم على البرنامج الموازي في التخصص الذي يرغب الطالب بدراسته.

وأشار طوقان، إلى أن تنفيذ هذه السياسة الحكيمة يحقق مصلحة الجامعة في استقطاب الطلبة العرب والأجانب للدراسة في الجامعة، خاصة، أننا نشهد تنافسا شديدا بين الجامعات في المنطقة والإقليم لاستقطاب الطلبة الأجانب، ويحقق كذلك الرؤية الملكية والسياسة الحكومية وخطة وزارة التعليم العالي في جعل الأردن مقصدا لطلبة العلم من جميع دول العالم لما تتمتع به من قيادة حكيمة وأمن واستقرار قل نظيرهما في دول العالم.

من جهته قال العجلوني، إن هذه القرارات تصب في مصلحة الجامعة العليا وتحقق أهدافها الاستراتيجية في تحقيق نقلة نوعية في عدد الطلبة الملتحقين بها من الدول الشقيقة والصديقة، كما تخفف من عبء الدراسة على الطلبة من جميع الدول.

وأشار إلى قرار مجلس الأمناء الخاص بمعاملة اللاجئين في الأردن من أي دولة كانت معاملة الطلبة الأردنيين على البرنامج الموازي في أي كلية او تخصص أياً كان.

وأضاف، أننا أمام مسؤولية كبيرة لتمكين الشباب اللاجئين في الأردن لمواصلة مسيرة حياتهم العلمية والعملية، وهو ما يجعلهم عناصر بناء فعالة في مجتمعنا الأردني حتى زوال ظروف لجوئهم، مبينا أنه قرار إنساني يتماشى مع السياسة العامة للدولة الأردنية في تذليل الصعاب أمام هذا المكون من المجتمع الأردني.

وبين أن تنفيذ هذه القرارات سينطبق على الطلبة الجدد اعتبارا من بداية العام الجامعي المقبل 2023/ 2024.

يذكر أن مجلس أمناء الجامعة كان اتخذ سابقا عددا من القرارات لزيادة استقطاب الطلبة من الدول العربية والأجنبية. (بترا)
انتهاء الموسم الزراعي على تدني الأسعار وتراجع الإنتاج

وادي الأردن.. انتهاء الموسم الزراعي على تدني الأسعار وتراجع الإنتاج 14 حزيران 2023

جامعة البلقاء التطبيقية - (أرشيفية)

ترقيات أكاديمية في البلقاء التطبيقية (أسماء) 14 حزيران 2023

جامعة البلقاء التطبيقية في مدينة السلط-(الغد])

البلقاء.. نشاط حزبي يصطدم بتحدي استقطاب الشباب 13 حزيران 2023

نتائج الشامل

أسماء أوائل الامتحان الشامل 13 حزيران 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
جامعة البلقاء التطبيقية - (أرشيفية)

ترقيات أكاديمية في البلقاء التطبيقية (أسماء)

14 حزيران 2023
نتائج الشامل

أسماء أوائل الامتحان الشامل

13 حزيران 2023
جامعة البلقاء التطبيقية - (أرشيفية)

نتائج امتحان الشامل الثلاثاء المقبل

11 حزيران 2023
اقرأ أيضا
أحد شوارع الفحيص والذي يحتاج جسرا للمشاة-(الغد)

الفحيص بلا جسور مشاة.. وعبور الطرق تحت الخطر

04 تموز 2023
إحدى الحدائق القليلة بمحافظة البلقاء-(الغد)

البلقاء: تنافس بين "النوادي الصيفية".. والأهالي بمأزق الكلفة وغياب البديل

02 تموز 2023
رئيس مجلس محافظة البلقاء إبراهيم العواملة - (الغد)

البلقاء.. الحكومة تلغي مشروع صرف صحي يخدم مناطق واسعة.. ومجلس المحافظة يحذر من تداعيات القرار

24 حزيران 2023
1687446377487923000

"إضافة الغرف".. خيار وحيد لمواجهة الاكتظاظ بمدارس السلط

22 حزيران 2023
بلدية ماحص

وحدة تمكين المرأة في ماحص.. إنجازات وتطلعات

21 حزيران 2023
أحد الباعة المتجولين يركن مركبته على جانب الطريق في مدينة الفحيص - (الغد)

الفحيص: الباعة المتجولون.. لقمة عيش ملاحقة

15 حزيران 2023
افكار و مواقف

مديونية الجامعات الرسمية بين الواقع والتضخيم

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم

مواقف جبانة تجاه ما يجري في فلسطين..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

الخروج من "غسيل الأموال"

سلامة الدرعاوي |اليوم

الخط الصحراوي!

نضال المجالي |اليوم

مؤشرات جاذبية الدول للاستثمار

رعد التل |اليوم

رسالة إلى “الأولمبية”

خالد خطاطبة |اليوم
ترجمات
تمرد "فاغنر" في روسيا

ردود الفعل الإيرانية على تمرد "فاغنر" في روسيا

ترجمات | منذ17 ساعة
الجنرال اللنبي في القدس بعد الاستيلاء عليها من العثمانيين - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (6-3): مدينة تبوك الحجازية‏

ترجمات |04 تموز 2023
محطة سكة الحديد الحجازي الأردني، عمان - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (1 - 6): نحو الحجاز‏

ترجمات |02 تموز 2023
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الجنرال السوداني عبد الفتاح البرهان في القاهرة - (أرشيفية)

المقاربة المصرية للأزمة السودانية

ترجمات |01 تموز 2023
ربما يتحول "النظام العالمي" الحالي إلى أنظمة وعوالم - (أرشيفية)

عالم بلا مهيمنين‏

ترجمات |26 حزيران 2023
خزان النفط اليمني "صافر"، الذي يهدد بكارثة بيئية - (أرشيفية)

إنقاذ خزان "صافر": عمل أممي لتجنب كارثة بيئية في اليمن

ترجمات |26 حزيران 2023
 