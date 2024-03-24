تذكرة "سكاي بوكس" لمباراة باكستان بسعر ألف دينار.. مهمة من العيار الثقيل للمخادمة

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

تذكرة خاصة بقيمة ألف دينار في مباراة باكستان

طرح اتحاد كرة القدم، تذكرة خاصة بقيمة ألف دينار، لحضور مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الباكستاني، التي تقام عند العاشرة من مساء يوم غد الثلاثاء، على ستاد عمان، في إطار منافسات المجموعة السابعة بتصفيات كأس العالم.

التذكرة التي اطلق عليها اتحاد الكرة اسم "سكاي بوكس"، تتضمن تخصيص غرفة فوق المنصة الرسمية، تتسع لثمانية أشخاص، ومجهزة بأفضل وسائل الترفيه والضيافة والمقاعد المريحة، بحيث تتيح لمرتاديها حضورا ممتعا للمباراة.

وتعتبر هذه التجربة الأولى في طرح مثل هذا النوع من التذاكر في المباريات التي تقام في عمان، وتهدف بالدرجة الأولى إلى تشجيع الحضور والدعم، خاصة من قبل الشخصيات الرياضية المعروفة أو المشجعين من اصحاب رؤوس الأموال.

مباراة آسيوية من العيار الثقيل للمخادمة

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الحكم الأردني أدهم مخادمة والمساعدين أحمد مؤنس ومحمد الخلف لإدارة مباراة العين الإماراتي والهلال السعودي، والمقررة يوم الثلاثاء 16 نيسان (إبريل)، ضمن ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا.

وتوصف هذه المباراة بأنها "من العيار الثقيل"، في ظل أهميتها، كونها تضم فريقين متميزين يتنافسان على لقب أبطال آسيا، ويضمان في صفوفهما نخبة من النجوم..

كما أسند "الآسيوي" للحكم أحمد فيصل، والمساعد أيمن عبيدات، بالإضافة إلى أحمد سمارة حكم احتياط، والمقيم عوني حسونة، المشاركة في إدارة مباريات بطولة كأس آسيا تـ 23 والتي تقام خلال الفترة 15 نيسان ولغاية 3 أيار في قطر.

ويأتي اختيار الاتحاد الآسيوي للحكام والكوادر الأردنية، للمشاركة بإدارة مباريات البطولات الأهم على مستوى القارة في ظل السمعة الطيبة التي يتمتع بها الحكم الأردني على مستوى العالم.

"فيفا" يمنح ثلجي 22 ألف دينار

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إلزام نادي مركز شباب بلاطة الفلسطيني، بدفع مبلغ 22 ألف دينار، للاعب الأردني يزن ثلجي، بعد شكوى تقدم بها الأخير ضد النادي الفلسطيني، للحصول على مستحقاته المالية المتأخرة خلال فترة لعبه في فريق شباب بلاطه.

وسبق للاعب ثلجي وأن احترف في فريق شباب بلاطة في الموسم الماضي، قبل أن يرحل عنه، ويقوم بتقديم شكوى للحصول على المستحقات، ومن ثم الحصول على حكم من الفيفا بالحصول على 22 ألف دينار.

وجاء الحكم لصالح يزن، بعد متابعة من المحامي عماد حناينة الذي تولى الدفاع عن اللاعب في هذه القضية.

ووفق المعلومات فإن شباب بلاطة سيقوم باستئناف الحكم، على أمل تخفيض قيمة مطالبات اللاعب.

إيقاف مدرب الفيصلي نمر وتغريم الوحدات

قررت اللجنة التأديبية في اتحاد كرة القدم، إيقاف المدير الفني لفريق تحت سن 19 لكرة القدم في النادي الفيصلي خالد نمر مباراتين، وتغريمه مبلغ 150 دينارا، على خلفية تصرفاته خلال مباراة فريقه أمام الوحدات، في اطار منافسات دوري الشباب.

كما قررت اللجنة أيضا، تغريم نادي الوحدات 100 دينار، بدل أضرار في الملعب خلال مباراة الفريق الأول أمام مغير السرحان في إطار منافسات دوري المحترفين لكرة القدم.

وكانت هذه المباراة شهدت احتكاكا بين المدرب السابق لفريق الوحدات أمجد ابو طعيمة، وأحد لاعبي الوحدات، ما تسبب في إضرار بمنشآت الملاعب، وتحديدا غرفة غيار ملابس اللاعبين.

يشار إلى أن هذه القرارات سبق وأن أصدرتها اللجنة التأديبية قبل حوالي أسبوعين، من دون خروجها للإعلام بشكل واضح.

السوالمة يجتاز اختبارات أكاديمية الحكام الآسيوية

اجتاز الحكم الدولي الأردني محمود السوالمة متطلبات دورة أكاديمية الاتحاد الآسيوي للحكام، التي جرت في ماليزيا شباط الماضي.

ويخضع السوالمة خلال الفترة المقبلة للمزيد من الاختبارات، عن طريق إجراء تقييم شامل أثناء قيادته لمباريات محلية للوقوف على جاهزيته الفنية والبدنية، تمهيدا لاعتماده ضمن حكام النخبة في آسيا.

حضر المدرب ولم يحضر اللاعبون

في أحد أندية المحترفين لكرة القدم، وخلال أحد التدريبات، حضر المدير الفني وجهازه المعاون، فيما لم يحضر اللاعبون الذين يطالبون بمستحقاتهم المالية المتأخرة كثيرا.

وانتظر المدرب حضور اللاعبين لبدء التدريب، ولكن ذلك لم يحصل، ما دفع الجهاز الفني للعودة إلى منازلهم، على أمل حل هذه الإشكاليات.

اللاعبون عادوا في اليوم التالي للتدريبات، ولكنهم اشترطوا الحصول على جزء من المستحقات اليوم بحد أقصى.

المدربان جعارة والبكور يشتكيان العروبة السعودي

بدأ المدربان الأردنيان كامل جعارة وليث البكور، اجراءات تقديم شكوى ضد نادي العروبة السعودي، للمطالبة بمستحقات مالية متأخرة، خلال فترة إشرافهما على تدريب فرق بالفئات العمرية في النادي السعودي.

ووفق المعلومات فإن المدربين الأردنيين، أعدا كامل الأوراق اللازمة لتقديم الشكوى، أملا في الحصول على حكم يعيد لهما المستحقات المالية المتأخرة.

ويعتبر كامل جعارة، من المدربين الوطنيين المعروفين بخبرتهم والذين لم يحصلوا على الفرصة التي يستحقونها.

هيئة إدارية جديدة للأرثوذكسي

انتخب ميشيل فايق الصايغ، رئيسا جديدا للنادي الأرثوذكسي للدورة الإنتخابية 2024-2026، خلفا للرئيس السابق إيليا جاد وكيلة، وذلك بعد فرز أصوات العملية الانتخابية، التي أقيمت بمقر النادي في وقت متأخر أول من أمس.

وضمت الهيئة الإدارية الجديدة عضوية، شفيق بطشون وجاك قهوجي والدكتورة لما الشعبان وريما كيال والدكتور رجائي نفاع ولورا فرح والمهندس أمين عميرة والمحامي ليث حداد والمهندس رائد قعوار والمهندس غريب نينو.

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كواليس النجوم

• أحد أندية المحترفين لكرة القدم، قام بتوزيع 30 دينارا و40 دينارا و50 دينارا على لاعبي الفريق كل وفق مكانته في النادي.. هذا المبلغ جاء "تسليكة" لنجوم الفريق الذين يعانون من عدم الحصول على المستحقات منذ عدة أشهر...أحد اللاعبين وصف هذه المبالغ بـ"أبر تخدير" في ظل الأوضاع المالية الصعبة.

• فريق معان لكرة القدم، اعتذر عن ملاقاة الفيصلي وديا يوم غد الثلاثاء، بسبب عدم الجاهزية في ظل تأخر تسمية الجهاز الفني الجديد للفريق.

• لاعبو المنتخب الوطني لكرة القدم، يأملون بمشاهدة مدرجات ستاد عمان زاخرة بالمتفرجين، خلال مباراة النشامى أمام باكستان يوم غد الثلاثاء، ضمن تصفيات كأس العالم.. لاعبون في المنتخب يرون أن تحقيقهم للمركز الثاني في بطولة كأس آسيا الأخيرة، يدفعهم للتوقع برؤية المدرجات مليئة بالجماهير في مباراة باكستان.

• أندية المحترفين لكرة القدم، كشفت عن تسلمها لمبلغ 16 ألف دينار لكل ناد، وهي مخصصاتها القادمة من وزارة الشباب... المبالغ سرعان ما "طارت" من صناديق الأندية في ظل ارتفاع النفقات، خاصة المتعلقة بفرق كرة القدم.



