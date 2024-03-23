كامل مكافآت كأس آسيا في قبضة "النشامى".. عموتة يستفز "بدلاء" المنتخب

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

سياسة عموتة في التبديلات تستفز لاعبي المنتخب

سياسة المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم الحسين عموتة، في التبديلات، وما يرافقها من تأخير أو حتى انعدام التبديلات نهائيا إلا في الدقائق الأخيرة، أثارت حفيظة لاعبي المنتخب الاحتياط، الذين يجلسون على مقاعد البدلاء في حالة من الصدمة، نتيجة عدم إشراكهم في المباريات حتى في الظروف المناسبة للتبديلات، الأمر الذي أثار دهشتهم وفضولهم لمعرفة هذه السياسة التي يرى اللاعبون أنها تشكل استفزازا لهم، وعدم الثقة إطلاقا بقدراتهم.

سياسة عموتة وصلت إلى ذروتها خلال مباراة المنتخب أمام باكستان الخميس الماضي بتصفيات كأس العالم، حيث لم يجر المدرب إلا تبديلا واحد متأخرا، رغم أن هذه المباراة يفترض أن تشهد كامل التبديلات، على اعتبار أنها تجري في نهار رمضان واللاعبون صامون (كما اراد المنتخب الترويج له).

اللاعبون الاحتياط لا يستطيعون الحديث إعلاميا عما يدور بداخلهم من قهر واستفزاز، نتيجة سياسة عموتة في التبديلات، ولكنهم عاشوا خلال مباراة باكستان والليلة التي تلتها أوضاعا نفسية صعبة، معتبرين أن المدرب لا يثق في قدراتهم إطلاقا، خاصة وأنه لم يشركهم في مباراة سهلة جدا أمام باكستان.

ويأمل اللاعبون أن يقوم اتحاد الكرة بمعالجة هذه الظاهرة مع الجهاز الفني، للوقوف على أسبابها، خاصة وأنها اصبحت مثار قلق للاعبين الجالسين على مقاعد البدلاء.

مكافأة كأس آسيا في قبضة "النشامى"

قيد اتحاد كرة القدم أول من أمس، ما تبقى من قيمة مكافأة مشاركة المنتخب الوطني في كأس آسيا، في رصيد لاعبي المنتخب الذين حصلوا بذلك على كامل قيمة المكافأة.

وحصل لاعبو المنتخب الوطني على الدفعة الأخيرة من قيمة المكافأة يوم الخميس الماضي، ليكونوا بذلك قد تسلموا كامل القيمة التي وعدهم بها اتحاد الكرة والتي وصلت تقريبا إلى حوالي 64 ألف دولار لكل لاعب.

معلومات ليست مؤكدة تفيد أن لاعب المنتخب الوطني حمزة الدردور، ناله نصيبا من المكافأة رغم استبعاده من المنتخب خلال منافسات كأس آسيا الأخيرة.

يشار إلى أن اتحاد الكرة خصص مكافأة مالية مجزية للاعبي المنتخب، بعد الفوز بالمركز الثاني في بطولة كأس آسيا الأخيرة.

إجازة إفطار سريعة لنجوم المنتخب

منح المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم الحسين عموتة، إجازة إفطار سريعة للاعبين، لتناول الإفطار عند الأهل والعائلات، قبل العودة إلى معسكر المنتخب في الفندق، استعدادا لمباراة النشامى أمام باكستان يوم الثلاثاء المقبل، على ستاد عمان، ضمن تصفيات كأس العالم.

المنتخب الذي عاد صبيحة أول من أمس، أجرى تدريبا قبل الإفطار، قبل السماح للاعبين بالتوجه إلى منازلهم، لتناول وجبة الإفطار برفقة الأهل والعائلات، ومن ثم العودة الساعة 11 ليلا إلى الفندق، لمواصلة المعسكر المغلق الذي يستمر حتى مساء الثلاثاء المقبل.

وكان لاعبو المنتخب تناولوا وجبات الإفطار في الأيام الماضية في الفندق، في اطار المعسكر المغلق استعدادا لمباراتي باكستان.

هل ندم موتا على مغادرة الحسين إربد؟

توقع عدد من جماهير نادي الحسين إربد، أن المدرب البرتغالي السابق لفريق الكرة البرتغالي جواو موتا، ربما يكون نادما على قرار رحيله عن الحسين إربد، وهو يتصدر دوري المحترفين، وعلى اعتبار احراز لقب تاريخي.

التوقعات جاءت بعد أن قام نادي الجبلين السعودي بانهاء عقد المدرب البرتغالي بالتراضي، على خلفية تدهور نتائج الفريق في دوري الدرجة الأولى السعودي.

وأعلن الجبلين التعاقد مع المدرب التونسي نصيف البياوي للإشراف على الفريق الأول لكرة القدم وذلك خلفاً للبرتغالي جواو موتا.

وكان موتا قد قاد الحسين إربد إلى احراز نتائج لافتة في دوري المحترفين، قبل أن يرحل في منتصف الدوري، بسبب عرض مادي قدمه له نادي الجبلين الذي عاد وابعده من منصبه قبل يومين.

رئيس ناد سابق يحجز على أموال النادي

كشف مسؤول في أحد أندية المحترفين لكرة القدم، أن رئيسا سابقا للنادي، حجز على أموال النادي، الأمر الذي فاقم من معاناة فريق كرة القدم على مختلف الصعد، بما في ذلك الصعيد المالي.

وسبق وأن تعرض النادي للحجز، خاصة فيما يتعلق بالحافلة، قبل أن تتفاقم المشكلة بحجز جديد على الأموال، ما وضع الإدارة الحالية في مأزق جديد، سيؤثر حتما على فريق كرة القدم الذي يعاني أصلا.

علاج مكثف لمحترف الفيصلي وانجا للحاق بالوحدات

بدأ الجهاز الطبي لفريق النادي الفيصلي، بخطوات العلاج المكثف للمحترف الكاميروني في فريق كرة القدم رونالد وانجا، بعد تعرضه لإصابة خلال مباراة الفيصلي الودية أول من أمس، أمام فريق الأهلي وانتهت لمصلحة الأخير 1-0.

وتعرض وانجا لإصابة تم تشخيصها باستطالة في العضلة الخلفية، ما يحتاج إلى علاج مكثف، وهو ما بدأ فيه الفيصلي، لضمان تواجد المحترف في المباراة المهمة للفريق أمام الوحدات في اللقاء الذي يقام يوم 31 الشهر الحالي، في اطار منافسات دوري المحترفين.

ولم يتأكد حتى الآن موضوع مشاركة وانجا أمام الوحدات، بانتظار استجابته للعلاج المكثف بعيدا عن التدريبات الجماعية.

فيتال مدربا لفريق هواة "ناشئين"

أجرى موقع إلكتروني بلجيكي، مقابلة مع المدرب السابق للمنتخب الوطني الأول للرجال "النشامى"، فيتال بوركلمانز، وذلك بعد تعيينه مؤخرا مدربا لفريق "إف سي كنوك" تحت 16 عاما، والذي ينشط في دوري الهواة البلجيكي.

وتحت عنوان "أنا في أصعب فترة بحياتي"، أجرت صحيفة " nieuwsblad" البلجيكية مقابلة خاصة مع المدير الفني البلجيكي فيتال (60 عاما)، والذي يدرب فريقا للناشئين في بلاده، بنفس شغفه السابق مدربا مع "النشامى" ومساعدا مع مواطنه مارك فيلموتس في تدريب نخبة من نجوم كرة القدم البلجيكية، أمثال: كيفن دي بروين وايدين هازارد وكورتوا.

وأشاد فيتال بفترته التدريبية السابقة مع المنتخب الوطني، والتي امتدت لنحو 18 شهرا، رغم أنه لم يحقق إنجازات تذكر بعد سلسلة النتائج السلبية ومغادرة تصفيات المونديال، مؤكدا في تصريحاته للصحيفة البلجيكية، أنه لا يقضي حاليا أوقاتا سهلة في حياته، لافتا: "لقد اضطررت للقتال طوال حياتي".

المدربة أبو قشة تضع بصمتها في الكرة النسوية السعودية

وضعت المدرب الأردنية آلاء أبو قشة، بصمتها في الكرة النسوية السعودية، عندما نجحت في قيادة فريق العلا للصعود من الدرجة الأولى، إلى مصاف أندية المحترفات السعودي، قبل أن تغادر الفريق لأسباب متعددة.

أبو قشة تسلمت الفريق خلال شهر نيسان (إبريل) الماضي، ونجحت في استقطاب لاعبات متميزات من عدة دول أوروبية وأيركا اللاتينية، قبل أن تؤسس فريقا نجح في الصعود لدوري المحترفات، لتضع بصمتها بامتياز في الكرة النسوية السعودية.

وسبق لابوقشة وأن اشرفت الموسم الماضي أيضا على فريق الرياض السعودي للسيدات وحققت معه نتائج لافتة.

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المدرب البلجيكي فيتال بوركلمانز - (من المصدر)



مدربة فريق الأهلي السعودي منار فريج - (من المصدر)

كواليس النجوم

• المدرب الأردنية لفريق الأهلي السعودي لكرة القدم للسيدات منار فريج، الحقت أول خسارة بفريق النصر بطل الدوري السعودي في نسخته الحالية، حيث فاز الأهلي على النصر بنتيجة 5-3 في المباراة التي أقيمت أول من أمس... فريق النصر يضم أيضا في صفوفه اللاعبة الأردنية ميساء جبارة.

• باتت البدلات الرسمية للاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم جاهزة للارتداء استعدادا لأي مناسبات رسمية مقبلة.. وكانت أحد الشركات قامت بأخذ قياسات اللاعبين تمهيدا لتجهيزة بدلات أنيقة.

• أغلب لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم، التزموا بفتوى الإفطار في مباراة باكستان، على أن يعوضوا عدم صيامهم بيوم آخر.

• مشجعون للمنتخبات الوطنية لكرة القدم، طالبوا الاتحاد بتفعيل سيطرته على التصريحات الإعلامية للاعبين والمدربين، وضبط عملية خروج نجوم المنتخب على صفحات التواصل الاجتماعي (على الرايحة والجاية)، معتبرين أن كثرة التصريحات والظهور على الصفحات بمختلف أشكالها يفقد الهيبة، ويشغل اللاعبين أنفسهم عن الهدف الذي جاءوا لاجله في المنتخبات الوطنية.

• تساؤلات أثارها محبون ومتابعون للشأن الكروي المحلي، حول حالة الجفاء السائدة حاليا بين اتحاد الكرة والأندية، متسائلين حول المستفيد من هذه الحالة التي تلحق الضرر بالكرة الأردنية، متمنين سرعة زوال هذا الجفاء.

• التدخل في تشكيلات فرق كرة القدم في الأردن، خلال المباريات الرسمية، بات سمة بارزة في الكثير من الأندية من قبل الإدارات أو المتنفذين ..أحد المطلعين قال أن التشكيلة تطبخ أحيانا في المقاهي والمزارع، من خلال سهرات رياضية تفضي إلى تشكيلة معينة تفرض على المدرب.