الصغير يشتكي ويطالب الوحدات بـ60 ألفا.. السلط يخاطب العكش.. نجوم يجتهدون لبلوغ المنتخب

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

الصغير يطالب الوحدات بـ60 ألف دولار

قدم اللاعب أحمد الصغير، شكوى رسمية إلى اتحاد كرة القدم، ضد نادي الوحدات، للمطالبة بمستحقاته المالية البالغة 60 ألف دولار.

وكان الوحدات أعلن إبعاد الصغير من قائمة الفريق في الأسبوع الماضي، رغم بقاء موسم آخر على عقده مع النادي، الأمر الذي أغضب اللاعب ودفعه لتقديم شكوى.

وأكد والد اللاعب في رده على استفسارات "الغد"، أن نجله اشتكى رسميا وطالب بـ60 ألف دولار.

وبين والد اللاعب أن نجله لم يكن ينوي التقدم بشكوى، ولكن طريقة إبعاده لم تكن مقبولة، الأمر الذي تسبب في حالة من الغضب عند أحمد الذي بادر فورا لتقديم الشكوى.

السلط يخاطب العكش بعد مفاجأة شباب الأردن

خاطب نادي السلط، اللاعب محمد العكش، للتعاقد معه خلال المرحلة المقبلة من دوري المحترفين لكرة القدم، بانتظار حسم الأمور اليوم، قبيل ساعات من إغلاق فترة باب القيد.

وتأتي مفاتحة السلط للعكش، بعد صدمة نادي شباب الأردن التي أصيب بها اللاعب، حيث تم الاتفاق معه للعب في صفوف شباب الأردن، قبل أن يتم إبلاغه بالغاء الاتفاقات بسبب عقوبة منع النادي من التسجيل.

وكان فريق السلط نشط في الفترة الأخيرة في إبرام أكثر من تعاقد، أبرزها يزن عبدالعال والفلسطيني عميد صوافطة، بانتظار حسم موضوع العكش في حال تم اليوم الاتفاق على كامل التفاصيل.

نجوم يجتهدون لبلوغ المنتخب بعد مكاسب كأس آسيا

تفيد المعلومات الواردة من أندية في دوري المحترفين، أن لاعبين متميزين ونجوم في فرقهم، رفعوا من وتيرة اجتهادهم في التدريبات والمباريات، أملا في اقناع الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، باستدعائهم إلى صفوف منتخب النشامى في المرحلة المقبلة.

هذا الاجتهاد جاء بعد أن شعر هؤلاء النجوم بمكتسبات زملائهم في المنتخب، بعد إنجاز كأس آسيا الأخير المتمثل بوصافة بطل آسيا، سواء بالمكتسبات المادية أو المعنوية.

ويرى اللاعبون أن المنتخب الوطني مرشح للمنافسة بقوة على بلوغ مونديال 2026، ما يعني أن لاعبي المنتخب الذين سيحققون هذا الإنجاز، سيدخلون التاريخ وهو ما يسعى إليه كل لاعب.

اللاعبون المجتهدون تمنوا أن يكون الجهاز الفني للمنتخب، متابعا بشكل جيد لمباريات الدوري، والعمل على استدعاء من يستحق.

السوري عبدالرزاق مرشح للجليل

بات المحترف السوري عمر عبدالرزاق، مرشحا للاحتراف في فريق الجليل لكرة القدم، لمشاركته المباريات المتبقية من عمر دوري المحترفين.

وأكد الجليل أن المحترف السوري يفترض أن يكون قد وصل إلى الأردن ليلة أمس، على أمل المشاركة في التدريبات، قبل حسم أمر تسجيله، لا سيما وأن فترة القيد تنتهي عند الساعة الثانية عشرة من مساء اليوم.

وسبق للسوري عبدالرزاق وأن احترف في فريق الصريح في المواسم الماضية، وهو يعلم طبيعة منافسات الدوري الأردني.

مدربون على صفيح ساخن خلال التوقف

تفيد المعلومات أن مدربين في أندية المحترفين لكرة القدم، باتوا على صفيح ساخن، خلال فترة توقف منافسات الدوري التي تبدأ بنهاية الجولة الرابعة عشرة من الدوري والتي تنطلق يوم غد الخميس، وتنتهي يوم السبت المقبل.

ووفق التسريبات، فإن إدارات أندية تدرس بجدية إجراء تغييرات على الأجهزة الفنية، من دون حسم الأمور حتى الآن، بانتظار نتائج الفرق في الجولة المقبلة من الدوري. والملفت في الموضوع، أن إدارات أندية منقسمة في مسألة إجراء تغييرات على الأجهزة الفنية في الوقت الحالي، بانتظار معرفة الطرف الأقوى الذي سيفرض كلمته في الموضوع.

ووفق المعلومات فإن حوالي 3 مدربين مرشحين للتغيير اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

90 ألف دولار عوائد رسوم المشاركين بـ"البرو

يستعد اتحاد كرة القدم، لتسلم 90 ألف دولار، من 18 مدربا وقع عليهم الاختيار للمشاركة في دورة التدريب الآسيوية للمحترفين "البرو"، التي تنطلق يوم 15 أيار (مايو) المقبل.

ويتوجب على كل مدرب مشارك، دفع 5 آلاف دولار نقدا ودفعة واحدة، وهي رسوم المشاركة في هذه الدورة.

وكشف اتحاد كرة القدم، عن أسماء المشاركين بالدورة التي يشرف عليها المحاضر الآسيوي الرئيسي ديان صالح والمحاضر صالح دغش، والمساعدين إسلام ذيابات وأحمد عبد القادر.

واختارت اللجنة الفنية المكونة من محاضرين آسيويين معتمدين، 18 مشاركا للانخراط بالدورة و3 احتياط، وفقا لأسس ومعايير فنية ومقابلات شخصية مع جميع المتقدمين. وتضم قائمة أسماء المقبولين بالدورة: إحسان اشتيوي، أنس الزبون، جمال اللحام، حسام أبو رياش، حسين العلاونة، خالد الدبايبة، خالد سعد، خلدون الرشيدات، عامر إبراهيم راتب، عماد رشاد، عمار الزريقي، محمد خريشة، مصطفى عربيات، منتصر ست أبوها، ثابت عبيدات، سليمان الرواشدة، طارق صلاح الجمعة، هشام عبد المنعم، والاحتياط: فادي الفالح، مرشد الفطافطة، فضل الخريشة.

وتقام فعاليات الدورة على مدار 360 يوما موزعة على 6 مراحل، وتهدف إلى زيادة الخبرة لدى المدربين، وكيفية تطوير الأداء الفني والبدني للاعبي أندية المحترفين.

وتعد هذه الدورة الخامسة للمحترفين التي يقيمها الاتحاد الأردني لكرة القدم على مدار السنوات الأخيرة لتطوير المدربين الوطنيين، وفقا للمعايير الدولية والآسيوية والمحلية، للحصول على هذه الشهادة والتي تعد الأعلى تصنيفا في القارة.

يذكر أن الاتحاد الأردني لكرة القدم، سيقوم بتحديث شروط اعتماد حاملي شهادة PRO، لتشمل المدرب الرئيسي والمدرب المساعد في بطولات المحترفين، ابتداء من الموسم المقبل 2025/2024.

وتشهد الدورات التدريبية، تطورا في المناهج النظرية والتطبيقات العملية، وفق رؤية اتحاد كرة القدم والتي تهدف لصقل والارتقاء بالمدرب الوطني، وتعزيز قدراته وخبراته. وحصل الاتحاد الأردني، على شهادة الاعتماد بأعلى مستوياتها من "الآسيوي"، على ضوء المناهج التدريبية الحديثة والتي يقدمها الاتحاد للمشاركين.

فترة قيد اللاعبين تنتهي الليلة

تنتهي عند الساعة الثانية عشرة من منتصف ليلة اليوم الأربعاء، فترة قيد اللاعبين للمرحلة المقبلة، حيث سيتم الإعلان عن إغلاق فترة القيد الثانية التي شهدت إقبالا ضعيفا من قبل الأندية لأسباب عديدة، أبرزها غياب القدرات المالية، إلى جانب حرمان عدد من الأندية من التسجيل، بسبب عقوبات فرضت من قبل اتحاد الكرة، لعدم تسديد مستحقات لاعبين ومدربين مشتكين.

الإسبانية ماريسا تشرف على دورة تحكيمية في اتحاد الكرة

انطلقت يوم أمس الثلاثاء، في مقر اتحاد كرة القدم، أعمال الدورة الدولية للحكمات بالتعاون مع الاتحاد الدولي "فيفا".. الدورة تشتمل على محاضرات نظرية وتدريبات عملية باستخدام حالات الفيديو، بإشراف المحاضرة الإسبانية ماريسا فييا.

ويشارك بالدورة 26 حكمة: إسراء مبيضين، حنين مراد، إسلام العبادي، إسراء المجالي، آلاء البدوي، أمل صباح، رزان غيث، مرح حسون، إخلاص الشرعة، رؤيا العطاونة، بيان بكيرات، إيناس الملاح، رهف الأخرس، مجد كافيه، هيا الوهادنة، هيا المجالي، ياسمين سلامة، عنود محسين، نور العبداللات، بيان زكارنة، إسراء جبارات، ميسرة الدعجة، مرؤة دودين، شمس أحمد، بيسان أبو عجمية، أنوار شبيلات.

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كواليس النجوم

• المنسق الإعلامي للمنتخب الوطني لكرة القدم محمد وريكات، تم إنهاء خدماته من الاتحاد.. وريكات لم يمض على تعيينه أكثر من أربعة أشهر.. الاتحاد أبلغ وريكات بأنه غير ملائم في هذا المنصب.

• أندية منتسبة لاتحاد كرة القدم، أعربت عن دهشتها لتبدل مواقف أحد أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، الذي كان مؤيدا بالمطلق للمجلس، قبل أن ينقلب عليه أخيرا، بسبب تردي علاقته مع أحد الاشخاص في الاتحاد.. أحد مسؤولي الأندية طالب بأن تكون المصلحة العامة هي الفيصل دائما في تبدل المواقف، مؤكدا في نفس الوقت عدم معرفته بأسباب التبدل في المواقف.

• ما تزال مواقع التواصل الاجتماعي، تلعب دورا مؤثرا في قرارات الأندية، خاصة فيما يتعلق باستقطابات وابعادات اللاعبين والمدربين.

• فريق الفيصلي لكرة القدم، يأمل أن تشهد الساعات المقبلة التحاق حارس المرمى السوري أحمد مدنية الذي تم التعاقد معه.. تأخر التحاق الحارس يعود لأسباب تتعلق بإجراءات دخوله.

• لاعب معروف خرج في الأيام الماضية من ناديه، تلقى اتصالا من ناد آخر، لعرض التعاقد معه مقابل 500 دينار شهريا.. اللاعب أصيب بالصدمة، وقرر إغلاق هاتفه لتجنب سماع مثل هذه التفاصيل والعروض.

• اتحاد الكرة سدد ما تبقى لأندية الدرجة الأولى، حيث قام بإرسال المبالغ المتبقية.. إلى ذلك تدرس أندية الدرجة الأولى عقد اجتماع قريب، لتحديد مطالبها استعدادا للموسم الكروي المقبل.. الأندية ترغب في وضع اتحاد الكرة بصورة مطالبها بشكل مبكر.



