رد فيصلاوي ثان على الكامرجي.. العمايرة مرشح لتدريب حراس مرمى منتخب السيدات

خالد الخطاطبة

نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس. اضافة اعلان



رد فيصلاوي ثان على التونسي الكامرجي

رد النادي الفيصلي، وللمرة الثانية، على المحترف التونسي السابق في فريق كرة القدم رفيق الكامرجي، معتبرا أن ما جاء في الشكوى التي قدمها ضد النادي مبالغ فيه.



وكان الكامرجي قدم شكوى ضد النادي الفيصلي في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، للمطالبة بحقوقه المالية كاملة، بعد فسخ عقده.



شكوى المحترف التونسي الأولى، قابلها الفيصلي برد من محام متمكن، ليقوم الكامرجي، وعبر موكله، بالرد على رد الفيصلي وتوضيح بعض التفاصيل، وهو ما دفع الفيصلي للقيام برد ثان قبل أيام قليلة.



ولم يتم الاطلاع على فحوى الشكوى والرد، ولكن المعلومات ترجح أن يخرج الكامرجي بمبلغ جيد من النادي الفيصلي، خاصة وأنه يطالب برواتب لأشهر عدة وتفاصيل مالية أخرى.



هل ينتقل العمايرة من "الأولمبي" إلى منتخب السيدات؟

كشف مدرب في اتحاد كرة القدم، عن دهشته من الأنباء التي تتحدث عن إمكانية قيام اتحاد الكرة، بدعوة مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبي لؤي العمايرة، للعمل مع منتخب السيدات، بعد إخفاق المنتخب الأولمبي في بطولة كأس آسيا في قطر.



وبين المصدر، في تصريح لـ"الغد"، أن هناك دهشة واستغرابا من هذه الخطوة المتوقعة، والتي تأتي لاعتبارات يعرفها العاملون في اتحاد الكرة، ولا يطلع عليها المتابعون عن بعد. المصدر تمنى ألا يحدث ذلك، ولكنه توقع حدوثه، معتبرا أن هذه الحادثة، في حال حصلت، فإنها ستثبت وجود خلل ما في منظومة الكرة الأردنية، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع ملف المدربين، وستؤكد أن المدرب الذي يحظى بدعم من عضو اتحاد أو مسؤول، سيبقى في مكانه في الاتحاد بغض النظر عن النتائج.



المدرب لم يبد اعتراضه على شخص المدرب العمايرة، الذي يعد من المدربين الجيدين والخلوقين، ولكنه أبدى عتبه على الطريقة وآلية العمل، لافتا إلى أن مدربا أردنيا آخر كان ينتظر هذا المنصب، قبل أن يفاجأ بأنباء تتحدث عن إمكانية الاستعانة بالعمايرة، بانتظار الخبر اليقين من اتحاد الكرة.



وحاولت "الغد" التواصل مع العمايرة، للوقوف على حقيقة الموضوع، ولكن من دون رد، خاصة وأن معلومات تفيد بأن العمايرة أبلغ زملاء له في المنتخب الأولمبي بأنه مرشح لتدريب حراس مرمى منتخب السيدات.



بهاء يضيف الترجي التونسي إلى قائمته المفضلة

أضاف اللاعب بهاء عبد الرحمن، فريق الترجي التونسي، إلى قائمته المفضلة، المتعلقة بالفريق الذي يرغب في مقابلته في مباراة اعتزاله التي لم يتم تحديد موعدها حتى الآن.



بهاء أعلن أنه يرغب في مقابلة فريقي الزمالك أو الأهلي المصريين، قبل أن يعلن أيضا محاولات لمخاطبة فريق الترجي ليكون ضمن الخيارات المفضلة.



بهاء الذي لعب سنوات طويلة للمنتخبات الوطنية والنادي الفيصلي، لم يفصح عن موعد الاعتزال، لكنه أكد أن المحاولات ما تزال قائمة للفوز بمباراة مع أحد هذه الفرق الثلاثة، التي يملك ذكريات مميزة أثناء مواجهتها خلال السنوات الطويلة التي لعب فيها.



طاقم حكام أردني لمباراة "الجوية" والشرطة بالدوري العراقي

يتولى الطاقم التحكيمي الدولي الأردني، المكون من الحكم أدهم مخادمة، والمساعدين أحمد مؤنس ومحمد البكار، مهمة إدارة مباراة القوة الجوية والشرطة، والتي تقام مساء الاثنين المقبل، ضمن منافسات الأسبوع الـ25 من بطولة دوري نجوم العراق. وجاء اختيار طاقم التحكيم، بعد أن تقدم الاتحاد العراقي لكرة القدم، بطلب إسناد مهام إدارة المباراة إلى طاقم حكام دولي أردني.

ويأتي اختيار طاقم الحكام الأردني لإدارة مباراة في بطولة الدوري العراقي الممتاز، في إطار تبادل الخبرات والكفاءات التحكيمية مع الدول الشقيقة المجاورة، إلى جانب السمعة الطيبة التي يتمتع بها الحكم الأردني على المستوى الإقليمي والقاري والدولي، وفق ما يقوله اتحاد كرة القدم.



أليكس يلتقي المشاركين في "البرو"

دعا المدير الفني في اتحاد كرة القدم الهولندي أليكس جيتزي، المشاركين في دورة التدريب الدولية المتقدمة "البرو"، للاجتماع، اليوم، في مقر الاتحاد، في لقاء تعارفي، يتخلله بحث انطلاقة فعاليات الدورة الشهر المقبل. وعقد أليكس اجتماعين سابقين مع المحاضرين المشرفين على الدورة، برئاسة ديان صالح ومساعديه صالح دغش وإسلام ذيابات وأحمد عبدالقادر، حيث تم تداول خطة العمل، بانتظار الاجتماع التعارفي اليوم، لوضع الخطوط العريضة للمرحلة المقبلة.

كواليس النجوم

• مصدر في أحد أندية المحترفين لكرة القدم، قال إنه وخلال اجتماع مجلس الإدارة، تم الاعتراض على تصرفات أكثر من عضو في الإدارة ممن يقومون بدفع بعض من مصاريف النادي، وسرعان ما يعودوا للمطالبة بالمبالغ المالية، حيث يصرون على أخذ مبالغهم من المبالغ المالية التي تأتي من اتحاد الكرة... المصدر كشف عن استياء داخل الإدارة من تصرفات عدد من الأعضاء المتهمين بالاستعراض في الدفع.. المصدر أشار إلى أن عضوا في الإدارة طفح به الكيل من هذه التصرفات، الأمر الذي قد يدفعه قريبا للخروج بمؤتمر صحفي يتحدث فيه صراحة وبكل شفافية عما يحدث في النادي.

• أصوات ارتفعت أخيرا، للمطالبة بضرورة أن يتفرغ المدرب في المنتخبات الوطنية للمنتخب الذي يدربه، ولا يسمح له بالعمل في مكان آخر كما يحصل الآن في بعض المنتخبات الوطنية التي تستقبل مدربين يعملون في جهتين، وفق حديث المتذمرين.

• عدد من اللاعبين والمدربين السابقين في أندية بدوري المحترفين، يترقبون بشكل كبير، ورود مبالغ مالية إلى صناديق الأندية، لكي يحصلوا على مستحقاتهم المالية المتأخرة.. مدرب أكد أن الإدارة تحاول قدر الإمكان إخفاء حصولها على مبالغ مالية من اتحاد الكرة، لكي لا تدفع للمطالبين بمستحقاتهم، وهو الأمر الذي يدفعه لرصد أي مبلغ يدخل صندوق النادي.





المدير الفني في اتحاد الكرة أليكس جيتزي - (أرشيفية)