"البرو" تكشف خللا في تطبيق التعليمات.. هدف معان غير المحتسب يقود لاقتراح جديد

خالد الخطاطبة

نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

إرشيدات يحقق إنجازا في سجل المدربين

حقق المدرب الوطني خلدون إرشيدات، إنجازا جديدا في مسيرته التدريبية بكرة القدم، عندما تم قبوله للمشاركة في دورة التدريب الآسيوية المتقدمة للمحترفين "البرو"، التي تأتي بعد حصوله أيضا على شهادة تدريب حراسة المرمى، حيث يعد مدرب الحراس الأول آسيويا الذي ينخرط بهذه الدورة على مستوى آسيا، في إنجاز لافت، كون إرشيدات أول مدرب حراس مرمى آسيوي، يتم قبوله بدورة البرو الآسيوية.

وتتيح دورة "البرو" لإرشيدات التدريب كمدير فني لجميع الفرق وبمختلف الدرجات، بما في ذلك فرق المحترفين.

يشار إلى أن خلدون يعد أحد عمالقة حراس المرمى الذين مروا على نادي الحسين إربد والمنتخبات الوطنية، قبل أن يتحول لعالم التدريب ويبدع فيه، حيث لم يكتف بالحصول على شهادات تدريب حراس المرمى، بل انتقل للبحث عن أعلى شهادات المدربين، بانتظار تسلمه شهادة "البرو".

هدف معان "غير المحتسب" يقود لاقتراح جديد

تسبب الهدف الملغى لفريق معان في مرمى فريق مغير السرحان، بدوري المحترفين، في الأسبوع الثالث عشر من الدوري، في ولادة اقتراح جديد يقضي بضرورة مناقشة الحالات الجدلية التحكيمية أمام خبراء محايدين في التحكيم، للخروج بحكم دقيق حول دقة تبريرات دائرة الحكام للحالات الجدلية في المباريات.

ولادة هذا المقترح من قبل مهتمين في الشأن التحكيمي، جاءت بعد قيام دائرة الحكام بشرح لحالة هدف معان الملغى، واعتبار قرار الحكم بعدم احتساب الهدف صحيحا، رغم أن البعض من الحكام السابقين يرون أن الهدف كان صحيحا وأن قرار الحكم كان خاطئا.

أحد خبراء التحكيم، أبدى دهشته من تبرير لجنة الحكام بصحة قرار الحكم، متمنيا على أمين عام اتحاد الكرة سمر نصار، العمل على استقطاب خبراء تحكيم من خارج الاتحاد، للتعليق على حالات التحكيم الجدلية، ليس انتقاصا من دائرة الحكام، بل لأن تحليل خبراء محايدين يكون أكثر إقناعا للشارع الرياضي.

يشار إلى أن إلغاء هدف معان، خلق حالة من الجدل في الشارع الرياضي، وأحدث انقساما كبيرا في ظل عدم وضوح الرؤية، الأمر الذي دفع باتجاه ضرورة الاستعانة بتقنية الفيديو "الفار" في أقرب وقت.

"البرو" تكشف خللا في تطبيق التعليمات

كشفت الأسماء التي أعلن عنها اتحاد الكرة لـ18 مدربا، تم قبولهم للمشاركة في دورة التدريب الآسيوية المتقدمة "البرو"، عن خلل في تطبيق التعليمات التي سبق وأن أعلن عنها اتحاد الكرة في فترات سابقة.

وتنص تعليمات الاتحاد على أن المدير الفني للفريق الذي يلعب في دوري المحترفين، يشترط أن يكون حاصلا على شهادة "البرو"، للسماح له بتولي مهمة التدريب، وهو ما لم يحصل في الموسم الحالي.

وكشفت أسماء المدربين الـ18الذين تم الاعلان عنهم أول من أمس، عن وجود مدربين منهم لم يحصلوا على هذه الشهادة، وبالرغم من ذلك، يشرفون على تدريب أندية المحترفين، أمثال خالد الدبوبي الذي يشرف على تدريب مغير السرحان، وعمار الزريقي الذي يشرف على تدريب فريق السلط، وعماد رشاد مدرب الأهلي.

عموتة يشارك في دورة تكوينية لنخبة مؤطري "الكاف"

بدأ المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم المغربي الحسين عموتة، مشاركته في الوحدة الأخيرة للدورة التكوينية لنخبة مؤطري الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم "الكاف" والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، التي تقام في المغرب وتختتم غدا، بحضور 16 مشاركا من جنسيات مختلفة.

وتجرى هذه الدورة التكوينية، على مدى أربعة أيام، تحت إشراف وتأطير مدير تكوين المدربين في الاتحاد الدولي لكرة القدم، برانيمير يوجيفيتش، ومدير التطوير التقني في الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، رول شيبيندا.

وقال الحسين عموتة، إن هذه الدورة التكوينية تتميز بحضور مكثف لخبراء "فيفا" الذين يسهرون على تقديم محتوى يستجيب للمعايير الدولية لفائدة مؤطرين سيقدمون، بدورهم، هذا المحتوى لنظرائهم الأفارقة.

وتابع بالقول "إن مسؤوليتنا الآن تكمن في تحضير مدربين شباب لمستقبل كرة القدم الإفريقية للمساهمة في تطويرها وإشعاعها".

وسيحصل الناجحون في هذه الاختبارات على شهادة مؤطر النخبة، والتي تمثل خطوة مهمة في مسيرتهم التدريبية.

نعيمات ينافس نجوم آسيا

دخل لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم، المحترف في الأهلي القطري يزن نعيمات، في تنافس مع عدد من نجوم الكرة في غرب آسيا، لاختيار اللاعب الأفضل خلال شهر شباط (فبراير) الماضي.

واختار موقع الاتحاد الآسيوي 6 لاعبين للتنافس على هذه الجائزة، بحيث ينتهي تصويت الجماهير غدا.

واللاعبون المتنافسون هم: يزن نعيمات إلى جانب أكرم عفيف (منتخب قطر)، وأيمن حسين (القوة الجوية العراقي)، وأندرسون تاليسكا (النصر السعودي)، وعبدالرزاق حمدالله (الاتحاد السعودي)، وألكسندر ميتروفيتش (الهلال السعودي)، ومحمد حبوس (الأنصار اللبناني)، وتصدر العراقي أيمن حسين قائمة اللاعبين في اليومين الماضيين.

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كواليس النجوم

• المحترف السوري عمر عبدالرزاق، التحق أمس بفريق الجليل لكرة القدم، استعدادا لمشاركته منافسات المرحلة المقبلة من دوري المحترفين.

• فريق الفيصلي لكرة القدم، نشط في إبرام التعاقدات في الأيام الأخيرة، كان أبرزها حارس المرمى السوري أحمد مدنية الذي وصل إلى عمان ليلة أول من أمس، واللاعب محمد كحلان القادم من الوحدات، كما تعاقد مع المدير الإداري ماهر طعمة.. وصول الحارس مدنية جاء تزامنا مع تألق الحارس الحالي نور بني عطية.. فيما أثار تعاقد الفيصلي مع كحلان ردود فعل غاضبة من قبل جمهور الوحدات الذي أبدى استغرابه من قيام ناديه باستبعاد لاعب المنتخب الأولمبي كحلان.

• فريقا الأهلي الذي يلعب في صفوفه يزن نعيمات ومعيذر الذي يلعب في صفوفه يزن العرب، تعادلا بنتيجة 1-1 في المباراة التي أقيمت أول من أمس، ضمن منافسات المرحلة 16 من دوري نجوم قطر.. نعيمات لم يشارك في المباراة بسبب الإصابة، فيما لعب العرب في المباراة.

• اتحاد كرة القدم وجه كتاب شكر للمدير الفني لمنتخب السيدات ماهر أبو هنطش، بمناسبة انتهاء مدة عقده، عقب تحقيق بطولة غرب آسيا.





المدرب خلدون إرشيدات - (أرشيفية)